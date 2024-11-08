«Сережа, ты молодой!»: Алиса Вокс узнала черновики в альбоме Шнурова и Инстасамки
Экс-солистка «Ленинграда» увидела в новом альбоме Шнурова и Инстасамки потенциальные хиты, однако не разглядела единого стиля. Алиса Вокс подробно разобрала музыкальную новинку специально для НСН.
Экс-солистка группы «Ленинград» Алиса Вокс поделилась с НСН первыми впечатлениями от прослушивания нового альбома группы «Ленинград» и Инстасамки (Дарья Зотеева).
Группа «Ленинград» совместно с Инстасамкой представила дебютный совместный альбом под названием «Зумеры и бумеры». В релиз вошли шесть треков: «Хорошо», «За деньги нет», «Имба», «Ай лав ю», «Русские вперед» и «Рок». В работе над пластинкой принимал участие рэпер и продюсер, муж Инстасамки Realmoneyken (Олег Еропкин).
«Я не увидела в альбоме единообразия, не увидела какого-то единого стиля. Очень сильно чувствуется влияние Еропкина. Не могу сказать, что это плохо, просто факт. У Шнурова не было задачи омоложения своего публичного образа. Буквально в первом же треке («За деньги нет») он сам себя называет стариком и признается, что ничего не понимает в молодежных веяниях, хотя он совершенно в юношеском возрасте. Альбом еще назвали с опорой на антитезу - «Бумеры и зумеры»… Сережа, ты молодой! Вспомни, пожалуйста, что по классификации ВОЗ молодость до 40 лет, а дальше – зрелость. Ты не старик, ты в самом соку», - обратилась Вокс к солисту «Ленинграда».
Говоря непосредственно о треках из нового альбома, Вокс отметила, что в «За деньги нет» слышится Шнуров из середины двухтысячных.
«В треке «За деньги нет» чувствуется крепкий Шнуров из середины двухтысячных. Эта песня - коммерчески классная, абсолютно бронебойная штука. Думаю, этот трек оценят те, кто помнит и любит шнуровские «Лабутены». Я сильно порадовалась за Шнурова: если он до сих пор может клепать такие классные боевики с антитезами, значит, человек отдохнул и продолжает бомбить. Песня хороша до того момента, пока Инстасамка не начинает петь о гениталиях. В треке «Хорошо» я услышала старую знакомую мелодию, которую Шнуров писал еще для 15-секундных видео в Instagram (принадлежит корпорации Meta, признана в РФ экстремистской и запрещена. - прим. НСН). Я ни слова не поняла в треке «Имба», я даже не знаю, что это значит. Трек «Ай лав ю» является отсылкой к его собственному треку, который не вышел. Там были слова: «Качаем нефть, качаем пресс, качаем фильмы…» Когда я в новом треке услышала что-то похожее, сразу поняла, что старые черновички достали и перечитали. И это хорошо, иногда некоторым проектам стоит отлежаться на полке, чтобы позже можно было ими воспользоваться», - сказала собеседница НСН.
По ее словам, трек «Русские вперед» имеет все шансы на успех.
«В тренды точно попадет припев из трека «Русские вперед», если они его сейчас хорошо запустят через инфлюенсеров. Под припев «рашен рич бич» можно снимать что угодно, хоть как на Мальдивах отдыхаешь с российским флагом. Это абсолютно рабочий хук, должно «залететь» в ТикТоке и так далее. Песня «Рок» является каким-то поползновением на рок, мне она понравилась, но текст все же слабенький», - отметила Вокс.
Она похвалила Шнурова за возрождение творчества и назвала новый альбом хорошим инфоповодом.
«Я думаю, что в качестве инфоповода это хороший альбом. Хороший ли он с точки зрения музыки – узнаем. Если люди это расхватают на цитаты, значит, сработало. Я вот вчера разговаривала с архитектором, и он мне объяснил критерии успешности своей работы. Если лавочку, которую он запланировал в парке, засидели, изрисовали, изрезали ножиками, расплевали и вообще разрушили, значит, это успех, значит, лавочка стоит в том месте, где она нужна. Если лавочка стоит уже 20 лет, как в музее, значит, ты неправильно спроектировал ее месторасположение. Соответственно, только время покажет, насколько этот альбом уйдет в народ. Я рада, что у Шнурова начинает возрождаться творчество. Это говорит о том, что он возвращается к себе. Я действительно желаю ему успеха. Молодец», - подытожила Вокс.
Напомним, 25 октября Сергей Шнуров, давно не дававший в России стадионных концертов, выпустил новый клип под названием «Ёлки, телки, озеро». При этом предыдущий клип Шнурова «Эталон» вышел в середине мая, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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