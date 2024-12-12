«Запреты и вольные авторы»: Рэпер ST о выходе за «субкультурные рамки»

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Известный рэп-исполнитель и поэт ST (Александр Степанов) в интервью НСН рассказал о коллаборациях с рокерами и поп-музыкантами, отношении к современным версиям классики, поэзии и сериалах.

Со своей стороны, аналитики билетного оператора «Kassir.ru» назвали НСН самые востребованные концерты выходных.

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Декабрь радует фанатов рок-музыки большим количество интересных концертов. Так, The Hatters в субботу представит стадионное шоу на «ВТБ Арене», в Москве также выступят Кипелов и Xolidayboy, а Lumen, «Анимация» и «АукцЫон» дадут сразу по два концерта в двух столицах.

Вячеслав Бутусов выступит в Туле и Калуге, «Алиса» - в Нижнем Новгороде, а Диана Арбенина – в Уфе, Нейромонах Феофан заглянет в Ярославль и Казань, а «Пикник» - в Иркутск и Улан-Удэ.

Ну а ST объяснил, как рок входит в жизнь музыкантов разных жанров.

«Наверное, называя себя в той или иной степени рокером, артисты имеют в виду именно вот этот романтизированный образ, который складывается у нас, благодаря кинематографу и каким-то там рассказам наших знакомых про «тех рокеров, которые так живут». На самом деле, при тесном знакомстве с большим количеством рокеров, работников альтернативной сцены, металла, драмкора, я могу сказать, что это очень воспитанные, интеллигентные люди. Я вас уверяю, что порой жизнь работяги на каком-то заводе гораздо более рок-н-ролльная, чем жизнь того или иного музыканта. Но, естественно, рок в жизни присутствует, потому что все мы впитывали в себя в детстве ту музыку, которая звучала вокруг, а наши родители в большинстве своем слушали рок-музыку. Поэтому, конечно же, рок - неотъемлемая часть и меня, и моей творческой деятельности. Наверняка многое мной заимствовано оттуда, даже подсознательно, самим того не понимая», - отметил Степанов

Он рассказал о коллаборациях с рокерами.

«Что касается количества и разноплановости коллабораций, мне просто очень нравится заниматься музыкой и очень нравится делать то, что я еще не делал, работать с теми людьми, кого я слушал. У нас есть замечательная песня с Евгением Шулимовичем Маргулисом, которая еще не вышла. Мы ее часто исполняем вживую, но еще не издали в медиапространство. Есть давняя история сотрудничества с Сергеем Бобунцом и тогда еще группой «Смысловые галлюцинации» в виде кавера на песню "Вечно молодой". Сейчас уже непосредственно с Сергеем у нас вышла песня "Я узнал, что у меня". Два с половиной года своей жизни я работал участником группировки "Ленинград" - помимо наших сценических коллабораций, есть замечательные композиции "Вояж", "Ч.П.Х." и "Балалайка", которые также любимы народом. Между прочим, "Балалайка" на одном из стриминг-сервисов в этом году у меня была самым прослушиваемым треком. Не знаю, с чем это связано, видимо, народ как-то ее расслушал. Мне просто нравится экспериментировать и пробовать», - пояснил музыкант.

ST подчеркнул, что у него нет внутренних запретов и каких-то «музыкальных рамок»: так родились и дуэт с Михаилом Шуфутинским, и песни для Ольги Бузовой.

«Когда появилась идея сделать дуэтную версию альбома "Поэт", она называлась "Поэт. Дуэт", в песню «Счастье любит тишину» откровенно напрашивался в моем понимании Михаил Захарович Шуфутинский. Мне очень хотелось его там услышать и я очень ему благодарен за то, что он согласился. А в этом году вышел фит с Ларисой Александровной Долиной. Я действительно пишу песни для Ольги Бузовой, где-то соавторствую Тимати, где-то пишу даже для Мити Фомина. Я считаю, что пока я могу, почему нет? У меня нет никаких внутренних запретов. Ведь часто вот эти субкультурные рамки какие-то - все в голове. Все такие свободные музыканты, все такие вольные авторы, но все себе создают рамки, за которые не могут выйти. Ничего криминального я не делаю, все в пределах приличия. Например, когда идет речь о песне для Оли Бузовой, ну это же хит, который будут помнить через десять, двадцать, тридцать лет, возможно, дольше, чем мои сольные песни», - предположил собеседник НСН.

