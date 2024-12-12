«Запреты и вольные авторы»: Рэпер ST о выходе за «субкультурные рамки»
Александр Степанов рассказал в эфире НСН о сотрудничестве с «Ленинградом», Шуфутинским и Бузовой, объяснил эпатаж Кологривого и заинтриговал сравнением «Лихих» с «Бригадой».
Музыка: От Шнурова до Бузовой
Известный рэп-исполнитель и поэт ST (Александр Степанов) в интервью НСН рассказал о коллаборациях с рокерами и поп-музыкантами, отношении к современным версиям классики, поэзии и сериалах.
Со своей стороны, аналитики билетного оператора «Kassir.ru» назвали НСН самые востребованные концерты выходных.
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Декабрь радует фанатов рок-музыки большим количество интересных концертов. Так, The Hatters в субботу представит стадионное шоу на «ВТБ Арене», в Москве также выступят Кипелов и Xolidayboy, а Lumen, «Анимация» и «АукцЫон» дадут сразу по два концерта в двух столицах.
Вячеслав Бутусов выступит в Туле и Калуге, «Алиса» - в Нижнем Новгороде, а Диана Арбенина – в Уфе, Нейромонах Феофан заглянет в Ярославль и Казань, а «Пикник» - в Иркутск и Улан-Удэ.
Ну а ST объяснил, как рок входит в жизнь музыкантов разных жанров.
«Наверное, называя себя в той или иной степени рокером, артисты имеют в виду именно вот этот романтизированный образ, который складывается у нас, благодаря кинематографу и каким-то там рассказам наших знакомых про «тех рокеров, которые так живут». На самом деле, при тесном знакомстве с большим количеством рокеров, работников альтернативной сцены, металла, драмкора, я могу сказать, что это очень воспитанные, интеллигентные люди. Я вас уверяю, что порой жизнь работяги на каком-то заводе гораздо более рок-н-ролльная, чем жизнь того или иного музыканта. Но, естественно, рок в жизни присутствует, потому что все мы впитывали в себя в детстве ту музыку, которая звучала вокруг, а наши родители в большинстве своем слушали рок-музыку. Поэтому, конечно же, рок - неотъемлемая часть и меня, и моей творческой деятельности. Наверняка многое мной заимствовано оттуда, даже подсознательно, самим того не понимая», - отметил Степанов
Он рассказал о коллаборациях с рокерами.
«Что касается количества и разноплановости коллабораций, мне просто очень нравится заниматься музыкой и очень нравится делать то, что я еще не делал, работать с теми людьми, кого я слушал. У нас есть замечательная песня с Евгением Шулимовичем Маргулисом, которая еще не вышла. Мы ее часто исполняем вживую, но еще не издали в медиапространство. Есть давняя история сотрудничества с Сергеем Бобунцом и тогда еще группой «Смысловые галлюцинации» в виде кавера на песню "Вечно молодой". Сейчас уже непосредственно с Сергеем у нас вышла песня "Я узнал, что у меня". Два с половиной года своей жизни я работал участником группировки "Ленинград" - помимо наших сценических коллабораций, есть замечательные композиции "Вояж", "Ч.П.Х." и "Балалайка", которые также любимы народом. Между прочим, "Балалайка" на одном из стриминг-сервисов в этом году у меня была самым прослушиваемым треком. Не знаю, с чем это связано, видимо, народ как-то ее расслушал. Мне просто нравится экспериментировать и пробовать», - пояснил музыкант.
ST подчеркнул, что у него нет внутренних запретов и каких-то «музыкальных рамок»: так родились и дуэт с Михаилом Шуфутинским, и песни для Ольги Бузовой.
«Когда появилась идея сделать дуэтную версию альбома "Поэт", она называлась "Поэт. Дуэт", в песню «Счастье любит тишину» откровенно напрашивался в моем понимании Михаил Захарович Шуфутинский. Мне очень хотелось его там услышать и я очень ему благодарен за то, что он согласился. А в этом году вышел фит с Ларисой Александровной Долиной. Я действительно пишу песни для Ольги Бузовой, где-то соавторствую Тимати, где-то пишу даже для Мити Фомина. Я считаю, что пока я могу, почему нет? У меня нет никаких внутренних запретов. Ведь часто вот эти субкультурные рамки какие-то - все в голове. Все такие свободные музыканты, все такие вольные авторы, но все себе создают рамки, за которые не могут выйти. Ничего криминального я не делаю, все в пределах приличия. Например, когда идет речь о песне для Оли Бузовой, ну это же хит, который будут помнить через десять, двадцать, тридцать лет, возможно, дольше, чем мои сольные песни», - предположил собеседник НСН.
Театр: Тим Бёртон и Кологривый
По данным «Kassir.ru», в числе самых популярных театральных постановок выходных «Комедия о театре» в Театральном центре «На Страстном». Творческий вечер Юлии Рутберг (Театр в Хамовниках), первая премьера нового «Театра на Цветном» - спектакль «12 клоунов в поисках счастья», а также шоу «Щелкунчик. Королевство летучих мышей», в котором сплелись миры Чайковского, Гофмана и Тима Бертона.
Театралы Петербурга идут на «Трактирщицу» с Гошей Куценко и «Woman» c Марией Мироновой, в Казань активно скупали билеты на «Хулиган. Исповедь» с Сергеем Безруковым, а в Краснодаре – на «Дядю Ваню» с Сергеем Маковецким.
Ну а ST рассказал об отношении к вольным интерпретациям классики.
«Только фильм, который наделал шума, может побудить человека прочитать книгу, а книжные магазины - поставить на первой полке «Мастера и Маргариту» или «Преступление и наказание». Любое переосмысление в любом случае возвращает нас к оригиналу для того, чтобы сравнить, узнать - хуже оно или лучше. Все равно это реклама оригинала. Кавер на песню "Вечно молодой" - это упоминание песни "Смысловых галлюцинаций". Поэтому я за то, чтобы переосмысливать. При этом бывают и хорошие прочтения, и нехорошие. Например, когда в спектакле Театра Пушкина "Вишневый сад" вишни появляются в виде капельниц с кровью, для меня это, наверное, перебор. Я это не очень понимаю, но я знаю, что есть теперь и такая форма прочтения. То есть я за то, когда человеку дают право выбирать, что ему нравится: оригинал или современная версия. Если не будет современной версии, будет нечего выбирать», - отметил Степанов.
При этом он назвал понравившиеся спектакли и любимых поэтов.
«Я очень радею за поэзию, очень радуюсь, когда мы о ней говорим и стараюсь создавать максимум инфоповодов для того, чтобы это происходило. Поработав с нашими артистами, я понимаю, что все, оказывается, повязаны на Есенине, но и я не исключение. Поэтому, конечно же, отмечу Есенина, где-то Маяковского из-за ритмики. Как оказалось, мне очень близко творчество Фета и Брюсова, очень импонируют многие их вещи. Меня где-то удивило творчество Некрасова. Мой базис - это Есенин, Маяковский, Фет и Брюсов, пусть будет так. Раз мы говорим о поэзии и театре, мне понравились "Женщины Есенина" во МХАТе имени Горького. Есть еще чудесный спектакль в Театре Эстрады у Никиты Кологривого "Маяковский. Я сам". Что касается скандальности Кологривого, если бы человек был только эпатажным и ничего за этим не стояло, вряд ли бы он получил такое количество ролей и такое внимание аудитории. Никита понял, что нужно давать на потребу зрителю, и он это дает. Все знают, какие заголовки «продают» то или иное издание - увы, это просто психология, так устроен человек. В этом нет ничего предосудительного. Никита это понял и прекрасно в этом себя чувствует», - считает ST.
Кино: «Лихие» и Баба Яга
Новый киноуикенд стартует в России уже сегодня. В числе его главных премьер фильм «Баба Яга спасает Новый год», мультик «Три кота. Зимние каникулы» о приключениях Коржика, Карамельки и Компота, а также комедия «Совсем ошалели» с Гошей Куценко, Анной Михалковой и Полиной Максимовой.
Ну а ST рекомендовал понравившиеся сериалы, отметив, что хочет проверить, действительно ли «Лихие» стали новой «Бригадой».
«Сейчас получилось посмотреть минаевский "Первый номер" - всем рекомендую, пока очень интересно. Есть еще сериал "Библиотекарь", который я для себя открыл только недавно, там играют Ефремов-сын и Мерзликин. Очень хочу посмотреть "Лихие", там играет, мне кажется, практически весь состав "Слова пацана". Мои друзья, кто уже смотрит, говорят, что это современная "Бригада". Что касается «Слова пацана», я ждал каждой серии, как и все. Это, конечно, уникальный случай. Мне он интересен с точки зрения еще и музыки, как умудрились так подобрать музыку, что то ли она продала сериал, то ли сериал ее продал, то ли все вместе сработало. Мне сериал очень понравился. Это художественное произведение, которое я с удовольствием посмотрел», - заключил собеседник НСН.
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«Культурный гид» НСН выходит в эфире сразу четырех радиостанций: «НАШЕго Радио», ROCK FM, Радио JAZZ и «Радио Родных Дорог».
Насыщенных вам выходных!
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