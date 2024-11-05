«Расписаться кровью не могу»: Шевчук высказался о возможности концертов в России

Лидер группы «ДДТ» Юрий Шевчук высказал мнение об артистах, которые сейчас выступают в России. Об этом музыкант заявил в интервью критику Галине Юзефович на ее YouTube-канале.

Одной из тем беседы стало прекращение выступлений Шевчука и его группы в РФ. Рокер отметил, что в Москве и Санкт-Петербурге «куча концертов, никто не умирает, наши коллеги поют везде». Говоря о выступающих артистах, Шевчук упомянул Вячеслава Бутусова, Григория Лепса, Шамана (Ярослава Дронова).

«Я... не злорадствую, нет, увольте. Они выбрали петь, и все. Я выбрал молчать», — поделился музыкант, добавив, что он не согласен со многим и решил оставаться «в ладах со своей совестью».

Как отметил Шевчук, многие поклонники «ДДТ» хотели бы, чтобы группа давала концерты, однако лидер коллектива не готов работать на тех условиях, которые якобы поставили перед ним.

«Я на этот договор пойти не могу, расписаться кровью не могу... Я не Фауст», — заявил рокер.

По словам Шевчука, «всем известны» условия для артиста, чтобы он мог петь в России «или молчать».

Ранее глава Совета отцов РФ Андрей Згонников призвал Минюст проверить Юрия Шевчука на иностранное финансирование и признать музыканта иноагентом, напоминает 360.ru.

