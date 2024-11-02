Группа «Алиса» отменила концерты в Екатеринбурге, Перми и Новосибирске

Рок-группа «Алиса» перенесла концерты в Екатеринбурге, Перми и Новосибирске на апрель из-за «низкой продажи билетов», сообщается в Telegram-канале коллектива.

В посте говорится, что слушателям, вероятно, больше бы «зашли» хиты группы, а не новый альбом «Гойда».

«Но, простите, по заказам не играем», - заключили музыканты, пообещав полностью отменить тур, если продажи билетов останутся на таком же низком уровне до весны.

Группа «Алиса» представила релиз нового альбома «Гойда»

«Алиса» представила релиз своего нового альбома под названием «Гойда» в начале сентября. Альбом включает в себя 16 треков, среди которых такие ранее выпущенные песни, как «Суд», «Музыка чем-то похожая на слезы» и «Неприкасаемых нет».

Альбом «Гойда» рок-группы «Алиса» соединил в себе все лучшее – тяжелое звучание, баллады и лирику Кинчева, заявил ранее журналист и музыкальный критик Денис Ступников «Радиоточке НСН». В новом альбоме сошлись все факторы, также поклонники получили уже полюбившиеся песни в новом звучании, отметил он.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
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