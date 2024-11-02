Группа «Алиса» отменила концерты в Екатеринбурге, Перми и Новосибирске
Рок-группа «Алиса» перенесла концерты в Екатеринбурге, Перми и Новосибирске на апрель из-за «низкой продажи билетов», сообщается в Telegram-канале коллектива.
В посте говорится, что слушателям, вероятно, больше бы «зашли» хиты группы, а не новый альбом «Гойда».
«Но, простите, по заказам не играем», - заключили музыканты, пообещав полностью отменить тур, если продажи билетов останутся на таком же низком уровне до весны.
«Алиса» представила релиз своего нового альбома под названием «Гойда» в начале сентября. Альбом включает в себя 16 треков, среди которых такие ранее выпущенные песни, как «Суд», «Музыка чем-то похожая на слезы» и «Неприкасаемых нет».
Альбом «Гойда» рок-группы «Алиса» соединил в себе все лучшее – тяжелое звучание, баллады и лирику Кинчева, заявил ранее журналист и музыкальный критик Денис Ступников «Радиоточке НСН». В новом альбоме сошлись все факторы, также поклонники получили уже полюбившиеся песни в новом звучании, отметил он.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru