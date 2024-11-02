Группа «Алиса» отменила концерты в Екатеринбурге, Перми и Новосибирске

Рок-группа «Алиса» перенесла концерты в Екатеринбурге, Перми и Новосибирске на апрель из-за «низкой продажи билетов», сообщается в Telegram-канале коллектива.

В посте говорится, что слушателям, вероятно, больше бы «зашли» хиты группы, а не новый альбом «Гойда».

«Но, простите, по заказам не играем», - заключили музыканты, пообещав полностью отменить тур, если продажи билетов останутся на таком же низком уровне до весны.