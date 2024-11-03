СМИ: Новая песня «Ленинграда» и Инстасамки будет называться «Русские, вперед»

Новый трек группы «Ленинград» и певицы Инстасамки (Дарья Зотеева) будет носить название «Русские, вперед», сообщает Telegram-канал Mash.

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Кроме того, Mash опубликовал черновой отрывок новой композиции.

Смысл песни пока непонятен. В отрывке звучит только голос Инстасамки без автотюна.

Ранее группа «Ленинград» заявила, что Сергей Шнуров и Инстасамка выпустят совместный альбом. Экс-солистка группы «Ленинград» Алиса Вокс в интервью «Радиоточке НСН» заявила, что Шнуров сейчас больше нуждается в сотрудничестве с Инстасамкой, чем сама рэперша.

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ФОТО: РИА Новости
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