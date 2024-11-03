СМИ: Новая песня «Ленинграда» и Инстасамки будет называться «Русские, вперед»
3 ноября 202414:41
Новый трек группы «Ленинград» и певицы Инстасамки (Дарья Зотеева) будет носить название «Русские, вперед», сообщает Telegram-канал Mash.
Кроме того, Mash опубликовал черновой отрывок новой композиции.
Смысл песни пока непонятен. В отрывке звучит только голос Инстасамки без автотюна.
Ранее группа «Ленинград» заявила, что Сергей Шнуров и Инстасамка выпустят совместный альбом. Экс-солистка группы «Ленинград» Алиса Вокс в интервью «Радиоточке НСН» заявила, что Шнуров сейчас больше нуждается в сотрудничестве с Инстасамкой, чем сама рэперша.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru