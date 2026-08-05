Технологии неизбежно меняют творческий процесс, и Терещенко видит в этом как возможности, так и риски.

«Как когда-то у нас не было интернета, так и сейчас появляются новые технологии. Вопрос в том, способствуют ли они развитию творческого потенциала артистов. Я думаю, что на данный момент ИИ действительно дает нам новые возможности. Он помогает развиваться и ускоряет творческие процессы, особенно когда ты понимаешь, как музыка создается с нуля, как говорится, from scratch, из ничего. Но при этом очень важно, чтобы наше творчество оставалось нашим. Чтобы никто не мог просто взять созданное нами, использовать это без разрешения и присвоить себе. Если этот баланс будет соблюдаться, думаю, все будут счастливы», — добавила артистка.

Ранее музыкальный продюсер Игорь Сандлер сказал в пресс-центре НСН, что искусственный интеллект может помочь в подборе образа и поиске нужной формы подаче материала, но качественный продукт получится только у опытного артиста.

