Катя IOWA рассказала, как использует ИИ в своем творчестве
Лидер группы IOWA Екатерина Терещенко рассказала НСН о своём опыте работы с нейросетями — от использования ИИ как инструмента в аранжировках до тревоги из‑за обезличивания музыки и нарушения авторских прав.
Искусственный интеллект (ИИ) стремительно меняет музыкальную индустрию: ускоряет производство, расширяет творческие возможности, но одновременно ставит перед артистами новые этические и правовые вопросы, сказала НСН лидер группы IOWA Екатерина Терещенко.
По данным исследования Deezer и Ipsos, больше половины (64%) слушателей относятся к ИИ в музыке со скепсисом и видят в нем угрозу качеству. При этом подавляющее большинство (97%) не может отличить нейромузыку от той, что создана человеком. Deezer в апреле 2026 года сообщил, что ежедневно пользователи загружают более 74 тысяч полностью сгенерированных треков — это 44% всех ежедневных загрузок на платформу.
Российский слушатель оказался в чем-то даже более открытым к технологическим веяниям, нежели его европейский сосед. Основатель портала «TopHit» Игорь Краев говорил в пресс-центре НСН, что половина всех новинок российской музыки написана искусственным интеллектом. Сервис «КИОН Музыка» даже запустил чарт без ИИ-треков, который получил название «Настоящий Чарт». Терещенко поделилась своим опытом работы с ИИ в музыкальном производстве.
«ИИ — помощник, который ускоряет работу над аранжировкой. Мне не понравилось работать с ним над текстом. Я все равно получаю результат, который меня не устраивает. Поэтому я от начала до конца работаю над текстом и музыкой самостоятельно. И затем уже искусственный интеллект помогает подобрать скрипку, барабаны, раскладку хора. Хор обязательно набираем сами и записываем его, так как очень важно, чтобы звучание было живым. Ведь артист вкладывает в свое творчество не только большие деньги, но и собственный жизненный опыт, глубокие эмоции и переживания. Когда искусственный интеллект обучается на том, что ты создавал как искусство, без твоего разрешения, это вызывает серьезные вопросы», — сказала собеседница НСН.
Помимо творческого аспекта, музыкантов волнуют и правовые вопросы. Терещенко указала на риски, связанные с использованием авторского контента для обучения нейросетей.
«Многие артисты сегодня обеспокоены текущей повесткой и обсуждаемыми законодательными инициативами, которые могут позволить крупным компаниям использовать произведения авторов для обучения искусственного интеллекта. В результате можно будет создавать музыку, очень похожую на творчество конкретных исполнителей, например, для использования в рекламе. Я понимаю, что ИИ – это развитие. Это инструмент, ускоряющий во многом работу. Но при этом у меня есть опасение, что в какой-то момент мы перестанем различать живое звучание от сгенерированного. Заметила это на себе. К слову, сейчас есть проекты, где голосом Канье Уэста исполняют песни на русском языке. Сначала это звучит интересно, потому что в этом есть идея. Но уже после третьей песни мне становится тяжело слушать. Возникает ощущение однообразия», — указала артистка.
По её словам, в музыкальных чартах всё чаще появляются треки, созданные с помощью ИИ, и слушатели постепенно привыкают к новому звучанию.
«Когда я слушаю музыкальные чарты, где все чаще появляются треки, созданные с помощью искусственного интеллекта, я понимаю, что многие люди уже не слышат разницы. Они привыкают к идеально выстроенным голосам и примерно одинаковому тембру. Тем более сейчас есть артисты, которые лицензируют использование своего голоса для обучения и работы с нейросетями. Из-за этого многие проекты, даже если они выходят под разными именами, начинают звучать очень похоже. Мужские и женские тембры становятся узнаваемо одинаковыми, почти идентичными оказываются и музыкальные приемы, и вокальные интонации. Для меня это пока остаётся загадкой: почему столько музыки начинает звучать одинаково? Поэтому мне кажется, что искусственный интеллект должен развиваться и обучаться ответственно, с уважением к живым музыкантам, их творчеству и индивидуальности. Очень важно, чтобы технологии не стирали то, что делает каждого артиста уникальным», — отметила музыкант.
Технологии неизбежно меняют творческий процесс, и Терещенко видит в этом как возможности, так и риски.
«Как когда-то у нас не было интернета, так и сейчас появляются новые технологии. Вопрос в том, способствуют ли они развитию творческого потенциала артистов. Я думаю, что на данный момент ИИ действительно дает нам новые возможности. Он помогает развиваться и ускоряет творческие процессы, особенно когда ты понимаешь, как музыка создается с нуля, как говорится, from scratch, из ничего. Но при этом очень важно, чтобы наше творчество оставалось нашим. Чтобы никто не мог просто взять созданное нами, использовать это без разрешения и присвоить себе. Если этот баланс будет соблюдаться, думаю, все будут счастливы», — добавила артистка.
Ранее музыкальный продюсер Игорь Сандлер сказал в пресс-центре НСН, что искусственный интеллект может помочь в подборе образа и поиске нужной формы подаче материала, но качественный продукт получится только у опытного артиста.
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