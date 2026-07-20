ОЖИДАНИЕ И РЕАЛЬНОСТЬ

Девизом фестиваля музыки Dobrofest 2026 стал слоган «Состоялся. Вопреки всему». Фестиваль, действительно состоялся, на этот раз на новой московской площадке - в Кинопарке Москино. И хотя за пару недель до даты фестиваля случился конфуз - Кинопарк "отменил" разрекламированный палаточный городок, в связи с чем организаторам пришлось возвращать деньги своим гостям за эту традиционную опцию фестивалей под открытым небом. С деньгами здесь, если честно, сразу все пошло наперекосяк: за месяц до старта "Доброфеста" было продано всего 1,2 тысячи билетов, а к моменту начала — чуть больше двух тысяч, сообщил НСН источник в оргкомитете фестиваля. При такой билетной выручке стоял даже вопрос о переносе, но организаторы урезали сценическое пространство и оборудование, стоически сократили все, что смогли, и выстояли. Честь им и хвала! Но в прежние годы "Доброфест" собирал 10-17 тысяч гостей, поэтому нынешние условные две тысячи сложно назвать успехом...

Пятидневный рок-фестиваль «Улетай» в Удмуртии в этом году, по заявлениям оргкомитета, собрал «десятки тысяч» людей. Организаторы не соврали, но если два года назад удмуртские власти отчитывались о 70 тысячах гостей, то сейчас официальные цифры никто не публикует. Как рассказал НСН один из хедлайнеров фестиваля, на площадке присутствовало порядка 25 тысяч человек. Но по нынешним временам это смело можно назвать достижением...

Организаторы «Воздуха Карелии» в Петрозаводске подсчеты уже подвели: на сайте фестиваля указано, что площадку посетило более 50 тысяч человек (против 45 тысяч в прошлом году). При этом один из хедлайнеров фестиваля сообщил НСН о гораздо более скромных реальных цифрах: на взгляд артиста этот фест собрал не больше 7 тысяч зрителей...