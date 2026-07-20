Цифры не бьются: Почему летние музыкальные фестивали терпят убытки
Летние музыкальные фестивали в 2026 году недосчитались зрителей из-за высоких цен на билеты, рассказали НСН представители индустрии...
Летом 2026 года организаторы российских музыкальных фестивалей проводят свои оупен-эйры фактически «стиснув зубы». Ожидания по продажам билетов не совпадают с реальностью, но отсутствие рекордов посещаемости — только вершина айсберга, скрывающая под собой ворох проблем, загнавших индустрию музыкальных фестивалей в упадок.
ОЖИДАНИЕ И РЕАЛЬНОСТЬ
Девизом фестиваля музыки Dobrofest 2026 стал слоган «Состоялся. Вопреки всему». Фестиваль, действительно состоялся, на этот раз на новой московской площадке - в Кинопарке Москино. И хотя за пару недель до даты фестиваля случился конфуз - Кинопарк "отменил" разрекламированный палаточный городок, в связи с чем организаторам пришлось возвращать деньги своим гостям за эту традиционную опцию фестивалей под открытым небом. С деньгами здесь, если честно, сразу все пошло наперекосяк: за месяц до старта "Доброфеста" было продано всего 1,2 тысячи билетов, а к моменту начала — чуть больше двух тысяч, сообщил НСН источник в оргкомитете фестиваля. При такой билетной выручке стоял даже вопрос о переносе, но организаторы урезали сценическое пространство и оборудование, стоически сократили все, что смогли, и выстояли. Честь им и хвала! Но в прежние годы "Доброфест" собирал 10-17 тысяч гостей, поэтому нынешние условные две тысячи сложно назвать успехом...
Пятидневный рок-фестиваль «Улетай» в Удмуртии в этом году, по заявлениям оргкомитета, собрал «десятки тысяч» людей. Организаторы не соврали, но если два года назад удмуртские власти отчитывались о 70 тысячах гостей, то сейчас официальные цифры никто не публикует. Как рассказал НСН один из хедлайнеров фестиваля, на площадке присутствовало порядка 25 тысяч человек. Но по нынешним временам это смело можно назвать достижением...
Организаторы «Воздуха Карелии» в Петрозаводске подсчеты уже подвели: на сайте фестиваля указано, что площадку посетило более 50 тысяч человек (против 45 тысяч в прошлом году). При этом один из хедлайнеров фестиваля сообщил НСН о гораздо более скромных реальных цифрах: на взгляд артиста этот фест собрал не больше 7 тысяч зрителей...
ПОЧЕМУ НЕ РАСПРОДАЛИСЬ?
Как пояснил НСН один из организаторов вышеперечисленных российских фестивалей, число гостей в индустрии завышается традиционно, но сейчас это происходит не из желания приукрасить успехи, а чтобы замаскировать унылую действительность: билеты раскупаются плохо. И дело не только в вопросах "безопасности" на которые традиционно ссылаются организаторы всех фестивалей. Скорее, дело в том, что в индустрии развлечений складывается тренд на сберегающую модель потребления у россиян. Поехать на фестиваль, особенно всей семьей, стало накладно. По данным исследования Ticketscloud и Ticketland, стоимость билетов на российские летние музыкальные фестивали в первом полугодии 2026 года увеличилась на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого. Средний ценник составляет 5 266 рублей. Но кроме билетов традиционно возникает множество сопутствующих расходов — от трансфера до питания и проживания, если фестиваль многодневный.
Поэтому, по уровню продаж билетов нынешний год отстает от всех показателей 2025 года, а количество самих фестивалей сократилось почти на треть.
НЕ ИЗ ЖАДНОСТИ
При этом, даже значительное удорожание билетов не решает финансовых проблем, заявил НСН продюсер фестиваля «Дикая мята» Андрей Клюкин.
«Я считаю, что цена на фестивале сейчас до слез низкая. Это только потому, что все стараются сильно не задирать цены. Чтобы экономика хоть какая-то была у фестивалей, реальная стоимость билетов должна начинаться от 20 тысяч рублей. Просто все понимают, что это пока невозможно, и люди не будут ходить на них за эти деньги, вот и все. Это вечная борьба, ты пытаешься найти оптимальную минимальную цену, но даже с таким подходом она растет. Растут цены на железо, на зарплаты людей, цены на охранные мероприятия, увеличивается стоимость электричества и солярки для генераторов, стоимость такси, трансферов для музыкантов, и растет стоимость самих музыкантов. Моя мечта, чтобы билет на наш фестиваль можно было купить за полторы тысячи рублей. Но, к сожалению, это невозможно», — признался продюсер.
По словам Клюкина, в этом году многие организаторы независимых фестивалей столкнулись с проблемой поиска партнеров, что усилило проблемы с финансированием.
«Общаясь со всеми независимыми фестивалями, мы приходим к тому, что в этой стрессовой ситуации партнеры, которые обычно с легкостью приходят, в 2026 году действуют более осторожно. Билетами ни один фестиваль в мире не покрывает свои расходы. Обычно около 60% покрывается билетами, 40% — партнерами, и все, что сверху, идет в заработок. Но в этом году практически все не набрали партнеров. Честь и хвала всем фестивалям, которые прошли этот год и показали, что, с партнерами или без, они все равно могут их проводить. И я думаю, что в следующем году они уже сами будут выбирать, и уже будет обратная ситуация», — пояснил продюсер.
Ранее Андрей Клюкин рассказал НСН, почему летние фестивали отменяют, и как региональные власти относятся к музыкальным форумам.
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