Продюсер Краев назвал долю ИИ-треков среди всех новых релизов
Песни, созданные нейросетями, попадают в топы российских чартов, заявил в пресс-центре НСН Игорь Краев.
Половина всех новинок российской музыки написана искусственным интеллектом, рассказал в пресс-центре НСН основатель портала «TopHit», продюсер Игорь Краев.
По оценкам международных аналитиков, мировой рынок генеративного искусственного интеллекта в музыкальной индустрии демонстрирует ежегодный рост более чем на 25–30%. Краев назвал долю этих треков на российском рынке.
«Количество треков, которое было сделано с использованием ИИ — это уже половина от всех новых песен. У партнеров до 90% контента создается с помощью нейросетей. А по итогам полугодия в топ-500 самых популярных в российском интернете треков — 79 позиций заняли нейросетевые продукты. В топ-20 их четыре. Песня “СМС” (в чартах автором трека указан UncleFlexxx, стоит пометка "AI" - прим. НСН) даже возглавляла российский интернет-чарт в течение пяти недель. А что касается качества, то люди слушают то, что завирусилось. Именно поэтому в интернете что-то становится популярным — это подсовывают людям алгоритмы. Мы даже проведем отдельную номинацию на своей музыкальной премии — "лучший ИИ-трек года"», — подчеркнул он.
Ранее музыкальный продюсер Игорь Снадлер призвал в пресс-центре НСН использовать нейросети в создании треков.
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