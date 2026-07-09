Продюсер Краев назвал долю ИИ-треков среди всех новых релизов

Песни, созданные нейросетями, попадают в топы российских чартов, заявил в пресс-центре НСН Игорь Краев.

Половина всех новинок российской музыки написана искусственным интеллектом, рассказал в пресс-центре НСН основатель портала «TopHit», продюсер Игорь Краев.

По оценкам международных аналитиков, мировой рынок генеративного искусственного интеллекта в музыкальной индустрии демонстрирует ежегодный рост более чем на 25–30%. Краев назвал долю этих треков на российском рынке.

Нейросеть вместо композитора: Как ИИ-треки пробрались в мировые чарты
«Количество треков, которое было сделано с использованием ИИ — это уже половина от всех новых песен. У партнеров до 90% контента создается с помощью нейросетей. А по итогам полугодия в топ-500 самых популярных в российском интернете треков — 79 позиций заняли нейросетевые продукты. В топ-20 их четыре. Песня “СМС” (в чартах автором трека указан UncleFlexxx, стоит пометка "AI" - прим. НСН) даже возглавляла российский интернет-чарт в течение пяти недель. А что касается качества, то люди слушают то, что завирусилось. Именно поэтому в интернете что-то становится популярным — это подсовывают людям алгоритмы. Мы даже проведем отдельную номинацию на своей музыкальной премии — "лучший ИИ-трек года"», — подчеркнул он.

Ранее музыкальный продюсер Игорь Снадлер призвал в пресс-центре НСН использовать нейросети в создании треков.

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ФОТО: НСН / Сергей Андреев
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