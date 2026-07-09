Половина всех новинок российской музыки написана искусственным интеллектом, рассказал в пресс-центре НСН основатель портала «TopHit», продюсер Игорь Краев.

По оценкам международных аналитиков, мировой рынок генеративного искусственного интеллекта в музыкальной индустрии демонстрирует ежегодный рост более чем на 25–30%. Краев назвал долю этих треков на российском рынке.