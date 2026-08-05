В Домодедове ликвидируют последствия разлива химвеществ после атаки БПЛА
Разлив химических веществ после прилета БПЛА и тушения пожара произошел в индустриальном парке «Южные врата» в подмосковном Домодедове. Об этом сообщила глава городского округа Евгения Хрусталева.
Она обсудила ликвидацию последствий ЧП с заместителем министра экологии области Вадимом Воронцовым, руководством парка и компании «ТД Грасс». Как отметила Хрусталева, загрязненная вода скопилась в очистных сооружениях, для нейтрализации опасных соединений в нее подселили бактерии, а также внесли пеногасители. Если технология окажется эффективной, ее используют для пострадавших водоемов.
«Вокруг здания склада продолжается уборка. Чтобы загрязненная вода не попадала в ливневые стоки, по периметру здания сделан песчаный вал, все ближайшие ливневки закрыты. В ближайшее время специалисты приступают к разбору здания», - сообщила Хрусталева на платформе «Макс».
Глава Домодедова призвала жителей воздержаться от купания, рыбалки, использования речной воды в хозяйственных целях. При этом Хрусталева отметила, что водой из водопровода и уличных колонок можно пользоваться без ограничений, она соответствует санитарным нормам.
Ранее в Домодедове в результате атаки БПЛА пострадали семь человек, в том числе три гражданина Китая, напоминает 360.ru.
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