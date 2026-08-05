Трамп: Иран уже не может создать ядерное оружие

По словам политика, республика никогда не будет иметь такое вооружение.

«Они уже и так не могут его создать, но это еще будет оформлено официально», - указал Трамп.

Ранее США пригрозили ударом по предполагаемому новому ядерному объекту Ирана. Как отмечал Трамп, американские силы будут мощно бить по любому месту, где Тегеран «хотя бы думает о ядерном [оружии]», пишет 360.ru.

