Трамп: Иран уже не может создать ядерное оружие
5 августа 202607:35
Юлия Савченко
Иран лишен возможности создать ядерное оружие, заявил президент США Дональд Трамп. Об этом он рассказал в интервью каналу Fox News.
По словам политика, республика никогда не будет иметь такое вооружение.
«Они уже и так не могут его создать, но это еще будет оформлено официально», - указал Трамп.
Ранее США пригрозили ударом по предполагаемому новому ядерному объекту Ирана. Как отмечал Трамп, американские силы будут мощно бить по любому месту, где Тегеран «хотя бы думает о ядерном [оружии]», пишет 360.ru.
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