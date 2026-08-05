СМИ: МВД проводит проверку бывшего ректора ГИТИСа Заславского
Проверка проводится в отношении бывшего ректора Российского института театрального искусства (ГИТИС) Григория Заславского. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на источник, близкий к МВД, и знакомого с деталями собеседника.
По данным издания, проверка правоохранителей касается нескольких эпизодов. Заславского проверяют в том числе на причастность к превышению полномочий и необоснованному начислению зарплаты.
Ранее Григорий Заславский покинул пост ректора ГИТИСа по собственному желанию. Он возглавлял институт с 2016 года. Исполняющей обязанности руководителя вуза стала главный бухгалтер учреждения Ольга Ермакова, пишет Ura.ru.
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