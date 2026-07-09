Продюсер Сандлер призвал музыкантов использовать ИИ, а не отталкивать его

Технологии идут вперед, поэтому их надо внедрять в работу, заявил в пресс-центре НСН Игорь Сандлер.

Искусственный интеллект может помочь в подборе образа и поиске нужной формы подаче материала, но качественный продукт получится только у опытного артиста, рассказал в пресс-центре НСН музыкальный продюсер Игорь Сандлер.

Искусственный интеллект (ИИ) стремительно меняет музыкальную индустрию по всему миру, и Россия не остается в стороне. Нейросети уже способны самостоятельно создавать музыку, писать тексты песен, генерировать вокал, а виртуальные исполнители набирают миллионы прослушиваний на стриминговых платформах. Сандлер подчеркнул, что ИИ может быть полезен музыкантам, но не заменит их.

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«Во время выступления вживую энергия зала накрывает артиста, он передает ее в зал, происходит взаимообмен. Никакой ИИ этого не заменит. Но он может быть помощником в создании формы, материала, образов. Это можно сравнить с использованием синтезаторов в 1970-е. Они делали тогда первые шаги, и это было новое средство выражений эмоций и мысли. Технологии идут вперед всегда. Многие оттолкнули ИИ и не принимают его, говорят, что им это не нужно. Но нейросети уже появились, поэтому надо не критиковать их, а возглавить направление и идти вперед. Этот инструмент даст много возможностей в будущем. Если он находится у опытного, грамотного музыканта, то продукт получится супер. А если за него возьмется начинающий дилетант, то продукт у него получится средний. Публика будет голосовать за качество», — указал он.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Ткачев поддержал в эфире НСН обязательную маркировку контента, созданного ИИ.

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ФОТО: Zuma\TASS
ТЕГИ:МузыкантыНейросетьИскусственный Интеллект

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