Продюсер Сандлер призвал музыкантов использовать ИИ, а не отталкивать его
Технологии идут вперед, поэтому их надо внедрять в работу, заявил в пресс-центре НСН Игорь Сандлер.
Искусственный интеллект может помочь в подборе образа и поиске нужной формы подаче материала, но качественный продукт получится только у опытного артиста, рассказал в пресс-центре НСН музыкальный продюсер Игорь Сандлер.
Искусственный интеллект (ИИ) стремительно меняет музыкальную индустрию по всему миру, и Россия не остается в стороне. Нейросети уже способны самостоятельно создавать музыку, писать тексты песен, генерировать вокал, а виртуальные исполнители набирают миллионы прослушиваний на стриминговых платформах. Сандлер подчеркнул, что ИИ может быть полезен музыкантам, но не заменит их.
«Во время выступления вживую энергия зала накрывает артиста, он передает ее в зал, происходит взаимообмен. Никакой ИИ этого не заменит. Но он может быть помощником в создании формы, материала, образов. Это можно сравнить с использованием синтезаторов в 1970-е. Они делали тогда первые шаги, и это было новое средство выражений эмоций и мысли. Технологии идут вперед всегда. Многие оттолкнули ИИ и не принимают его, говорят, что им это не нужно. Но нейросети уже появились, поэтому надо не критиковать их, а возглавить направление и идти вперед. Этот инструмент даст много возможностей в будущем. Если он находится у опытного, грамотного музыканта, то продукт получится супер. А если за него возьмется начинающий дилетант, то продукт у него получится средний. Публика будет голосовать за качество», — указал он.
Ранее первый зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Ткачев поддержал в эфире НСН обязательную маркировку контента, созданного ИИ.
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