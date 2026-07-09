Искусственный интеллект может помочь в подборе образа и поиске нужной формы подаче материала, но качественный продукт получится только у опытного артиста, рассказал в пресс-центре НСН музыкальный продюсер Игорь Сандлер.



Искусственный интеллект (ИИ) стремительно меняет музыкальную индустрию по всему миру, и Россия не остается в стороне. Нейросети уже способны самостоятельно создавать музыку, писать тексты песен, генерировать вокал, а виртуальные исполнители набирают миллионы прослушиваний на стриминговых платформах. Сандлер подчеркнул, что ИИ может быть полезен музыкантам, но не заменит их.