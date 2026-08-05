Над Россией уничтожили 475 беспилотников ВСУ
Дежурные средства ПВО в течение ночи ликвидировали над регионами России почти 480 беспилотников ВСУ самолетного типа, передает Минобороны.
«С 20.00 мск 4 августа до 08.00 мск 5 августа... перехвачены и уничтожены 475 украинских беспилотных летательных аппаратов», - указали в ведомстве.
Военные нейтрализовали БПЛА в Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской областях, над Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тульской и Ульяновской областями. Также дроны сбили в Московском регионе, Крыму, Татарстане, Краснодарском крае, над Азовским и Черным морями.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в сторону столичного региона направлялись 184 БПЛА, большую часть аппаратов нейтрализовали на дальних подступах, пишет Ura.ru.
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