В Татарстане гражданский объект загорелся из-за падения обломков БПЛА
Пожар произошел на гражданском объекте в Зеленодольском районе Татарстана из-за падения обломков БПЛА. Об этом заявил глава района Михаил Афанасьев.
Как отметил чиновник, силы ПВО уничтожили беспилотники на территории района.
«В результате падения обломков на одном из гражданских объектов возникло локальное возгорание, которое было оперативно устранено», - написал Афанасьев в Telegram-канале.
Никто не пострадал.
Ранее в Тульской области БПЛА упал на территорию сортировочного центра Wildberries, начался пожар, пишет Ura.ru.
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