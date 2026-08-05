В Татарстане гражданский объект загорелся из-за падения обломков БПЛА

Пожар произошел на гражданском объекте в Зеленодольском районе Татарстана из-за падения обломков БПЛА. Об этом заявил глава района Михаил Афанасьев.

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Как отметил чиновник, силы ПВО уничтожили беспилотники на территории района.

«В результате падения обломков на одном из гражданских объектов возникло локальное возгорание, которое было оперативно устранено», - написал Афанасьев в Telegram-канале.

Никто не пострадал.

Ранее в Тульской области БПЛА упал на территорию сортировочного центра Wildberries, начался пожар, пишет Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
ТЕГИ:ПожарБеспилотникиТатарстан

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