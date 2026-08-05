В Ростове-на-Дону загорелись АЗС и припаркованные автомобили

Автозаправочная станция и автомобили загорелись в Северном жилом массиве Ростова-на-Дону. Об этом сообщил глава города Александр Скрябин в мессенджере «Макс».

«В результате нарушения требований пожарной безопасности... зафиксировано загорание АЗС и припаркованных автомобилей», - указал градоначальник.

Задействованы экстренные службы.

По данным управления МВД по Ростовской области, пожар на объекте мог устроить мужчина 1982 года рождения. Как отметили правоохранители, подозреваемый осуществил заправку находившихся в автомобиле емкостей и, не убедившись в безопасности, оставил машину. Это привело к возгоранию и повреждению имущества. Мужчина скрылся от полиции, его разыскивают.

Ранее в подмосковном Щелкове произошел пожар на АЗС, выгорела колонка. Никто не пострадал. Полиция задержала подозреваемую в поджоге объекта 16-летнюю москвичку, напоминает 360.ru.

