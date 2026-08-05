СМИ: Проведение «Интервидения» в Саудовской Аравии не гарантировано

«По состоянию на текущий момент нельзя с уверенностью говорить о том, что "Интервидение" в этом году состоится», - поделился собеседник агентства.

По словам источника, под вопросом ключевые организационные моменты, в том числе сроки проведения конкурса, состав участников и программа. В Эр-Рияде внимательно следят за развитием событий.

Ранее ожидалось, что «Интервидение» в 2026 году проведут в Саудовской Аравии. В качестве главной площадки конкурса рассматривали комплекс Kingdom Arena в Эр-Рияде, который может вместить более 30 тысяч зрителей, напоминает Ura.ru.

