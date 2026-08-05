Российский теннисист Рублев проиграл 281-й ракетке мира на турнире в Монреале
5 августа 202607:59
Юлия Савченко
Россиянин Андрей Рублев проиграл представителю Китая Шану Цзюньчэну во втором круге турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии «Мастерс». Соревнования проходят в Монреале.
Матч завершился со счетом 7:5, 4:6, 7:6 (7:5) в пользу китайского спортсмена. На следующем этапе Шан Цзюньчэн встретится с итальянцем Лучано Дардери.
Андрею Рублеву 28 лет, россиянин занимает 16-ю строчку рейтинга ATP. В свою очередь, 21-летний Шан Цзюньчэн располагается на 281-м месте в списке.
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