Юбилейный форум музыкальной индустрии Colisium пройдет в Москве
Юбилейный, сотый по счёту международный форум музыкальной индустрии пройдет в российской столице 26-27 сентября, сообщили его организаторы.
В центре двухдневной программы — развитие артистов, концертный бизнес, музыкальные медиа и PR, цифровое продвижение, технологии, музыкальный продакшн и другие направления, связанные с профессиональной работой в индустрии. Предполагается участие артистов, представителей музыкальных компаний, лейблов и концертного рынка.
Работа форума развернется одновременно в семи залах и будет включать несколько параллельных тематических потоков, практические форматы, дискуссии, выступления представителей индустрии и шоукейс.
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