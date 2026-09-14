Стубб: Финляндия не планирует размещение ядерного оружия в мирное время

Ранее стало известно, что Хельсинки присоединится к проекту продвинутого ядерного сдерживания в Европе, продвигаемому Францией. Стороны позднее проведут переговоры о конкретных деталях сотрудничества, пишет RT.

Как отметил Стубб, инициатива Парижа не заменяет и не пересекается с ядерным сдерживанием в НАТО.

«Первоочередная задача Финляндии - действовать как часть НАТО и Европейского союза. Финляндия не намерена размещать ядерное оружие на своей территории в мирное время», - написал политик в соцсети X.

Ранее председатель финской общественной организации Naapuriseura Яури Варвикко заявил, что Хельсинки снял с себя соответствующую юридическую ответственность и не будет контролировать транзит ядерного оружия странами НАТО через территорию страны.

