Стубб: Финляндия не планирует размещение ядерного оружия в мирное время
Финляндия не намерена размещать ядерное оружие на территории страны в мирное время. Об этом заявил президент республики Александр Стубб.
Ранее стало известно, что Хельсинки присоединится к проекту продвинутого ядерного сдерживания в Европе, продвигаемому Францией. Стороны позднее проведут переговоры о конкретных деталях сотрудничества, пишет RT.
Как отметил Стубб, инициатива Парижа не заменяет и не пересекается с ядерным сдерживанием в НАТО.
«Первоочередная задача Финляндии - действовать как часть НАТО и Европейского союза. Финляндия не намерена размещать ядерное оружие на своей территории в мирное время», - написал политик в соцсети X.
Ранее председатель финской общественной организации Naapuriseura Яури Варвикко заявил, что Хельсинки снял с себя соответствующую юридическую ответственность и не будет контролировать транзит ядерного оружия странами НАТО через территорию страны.
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