Фальков призвал изменить парадигму высшего образования из-за ИИ

«Искусственный интеллект должен рассматриваться как инфраструктура, на котором и будут базироваться все процессы, которые происходят в системе высшего образования», - отметил министр.

По словам министра, нельзя обойтись включением в программу подготовки отдельного курса по ИИ.

Между тем Минпросвещения выпустило рекомендации, согласно которым ученики российских школ до пятого класса не должны использовать искусственный интеллект.

