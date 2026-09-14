Фальков призвал изменить парадигму высшего образования из-за ИИ

Парадигму высшего образования следует изменить в связи с развитием искусственного интеллекта, считает глава Минобрнауки Валерий Фальков. Об этом пишет РИА Новости.

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«Искусственный интеллект должен рассматриваться как инфраструктура, на котором и будут базироваться все процессы, которые происходят в системе высшего образования», - отметил министр.

По словам министра, нельзя обойтись включением в программу подготовки отдельного курса по ИИ.

Между тем Минпросвещения выпустило рекомендации, согласно которым ученики российских школ до пятого класса не должны использовать искусственный интеллект.

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ФОТО: РИА Новости//Екатерина Штукина
ТЕГИ:Высшее ОбразованиеИскусственный Интеллект

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