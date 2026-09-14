Фальков призвал изменить парадигму высшего образования из-за ИИ
Парадигму высшего образования следует изменить в связи с развитием искусственного интеллекта, считает глава Минобрнауки Валерий Фальков. Об этом пишет РИА Новости.
«Искусственный интеллект должен рассматриваться как инфраструктура, на котором и будут базироваться все процессы, которые происходят в системе высшего образования», - отметил министр.
По словам министра, нельзя обойтись включением в программу подготовки отдельного курса по ИИ.
Между тем Минпросвещения выпустило рекомендации, согласно которым ученики российских школ до пятого класса не должны использовать искусственный интеллект.
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