После введения санкций против западных производителей кормов для животных российская продукция стала необоснованно дороже, а качество ее, напротив, ухудшилась — это и заставило россиян переключить внимание на зарубежные аналоги. Об этом НСН заявил ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков.

Во втором квартале 2026 года объем поставок кормов для домашних животных из-за рубежа вырос на 21,6% год к году (до 15,8 тысячи тонн), в то время как отечественные производители нарастили на 14,3% (до 443,4 тысячи тонн). Об этом сообщило издание «Коммерсантъ». Отмечается, что большая часть импорта (89,5%) пришлась на сухие корма и лакомства. Шеляков объяснил интерес россиян к импортным кормам для животных их более высоким качеством.

«У многих людей еще с советских времен сложилось устойчивое ощущение, что все импортное лучше. Конечно, это не всегда так, но когда на российском рынке были представлены крупные производители зарубежных кормов, они держали до 80% рынка. Российским производителям в условиях столь жесткой конкуренции было очень сложно пробиться на рынок и доказать, что мы не хуже. Потом зарубежные корма попали под санкции, двери для отечественных производителей резко распахнулись, объем производства нужно было существенно нарастить. Случилось то, чего мы опасались: при увеличении спроса на российские корма на них необоснованно выросли цены, но упало качество. Из-за этого многие люди снова переключились на импортный корм. Российские производители могли бы спокойно завоевать весь рынок, но им помешали жадность и слухи последних дней, например, об опасности российских вакцин. Многие люди вообще перешли на натуральный корм, потому что это дешевле», — сказал Шеляков.