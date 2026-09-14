Ветеринар объяснил всплеск популярности импортных кормов для животных
Сегодня в России не выпускаются узкоспециализированные корма для животных, например, безбелковая продукция, сказал НСН Михаил Шеляков.
После введения санкций против западных производителей кормов для животных российская продукция стала необоснованно дороже, а качество ее, напротив, ухудшилась — это и заставило россиян переключить внимание на зарубежные аналоги. Об этом НСН заявил ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков.
Во втором квартале 2026 года объем поставок кормов для домашних животных из-за рубежа вырос на 21,6% год к году (до 15,8 тысячи тонн), в то время как отечественные производители нарастили на 14,3% (до 443,4 тысячи тонн). Об этом сообщило издание «Коммерсантъ». Отмечается, что большая часть импорта (89,5%) пришлась на сухие корма и лакомства. Шеляков объяснил интерес россиян к импортным кормам для животных их более высоким качеством.
«У многих людей еще с советских времен сложилось устойчивое ощущение, что все импортное лучше. Конечно, это не всегда так, но когда на российском рынке были представлены крупные производители зарубежных кормов, они держали до 80% рынка. Российским производителям в условиях столь жесткой конкуренции было очень сложно пробиться на рынок и доказать, что мы не хуже. Потом зарубежные корма попали под санкции, двери для отечественных производителей резко распахнулись, объем производства нужно было существенно нарастить. Случилось то, чего мы опасались: при увеличении спроса на российские корма на них необоснованно выросли цены, но упало качество. Из-за этого многие люди снова переключились на импортный корм. Российские производители могли бы спокойно завоевать весь рынок, но им помешали жадность и слухи последних дней, например, об опасности российских вакцин. Многие люди вообще перешли на натуральный корм, потому что это дешевле», — сказал Шеляков.
Собеседник НСН добавил, что российские производители не могут соперничать с зарубежными конкурентами в производстве узкоспециализированных кормов.
«Есть некоторые корма, которые жизненно необходимы животным по состоянию здоровья, например, безбелковая продукция. Спрос на них небольшой, а производственные технологии очень тяжелые, поэтому эти корма заместить не получается. Российские производители больше ориентированы на массового потребителя, а узкий сегмент остается за импортными компаниями», — подчеркнул он.
Впрочем, указал Шеляков, на известные импортные корма тоже много жалоб, а российским производителям часто не хватает рекламы.
«На такие известные бренды, как Purina Pro Plan и Royal Canin, тоже много жалоб, особенно с тех пор, как в России построили завод по их производству. Что же касается российских производителей, нам не хватает рекламы (в отличие от агрессивной рекламной политики иностранных кормов), а также разъяснительной работы, что наши корма не хуже», — отметил собеседник НСН.
Ранее Шеляков заявил, что ветеринарная отрасль в России сегодня сталкивается с отсутствием должного регулирования рынка, удорожанием услуг, распространением практики навязывания лишних процедур, а также нехваткой универсальных ветеринаров, способных полноценно лечить животных.
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