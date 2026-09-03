«Концерты останутся крупнейшим сегментом (рынка офлайн-развлечений – прим. НСН): их доля в 2026 году составит 29%, а объем — 103,1 млрд рублей. При этом после скачка на 65% в 2025 году концертный рынок в 2026-м вырастет только на 18%. Если в 2025 году одним из драйверов сегмента концертов был рост количества проданных билетов, то в 2026 году рынок будет расти преимущественно за счет повышения средней стоимости билета», - отмечают авторы исследования.



По их данным, одним из важных факторов поддержки концертной индустрии могут стать концерты американского рэпера Канье Уэста в Санкт-Петербурге, ситуация с которыми пока туманна.

«Если сравнивать первое полугодие текущего и предыдущего года, в концертном сегменте зафиксирован максимальный рост средней цены — 14%. Рост цен, вероятнее всего, будет ограничивать увеличение числа посещений. В то же время число крупных стадионных концертов вырастет, и это частично компенсирует снижение количества посещений. Также дополнительным фактором поддержки во втором полугодии выступят концерты Канье Уэста, которые при условии их проведения в совокупности соберут около 3,5 млрд рублей», - подсчитали эксперты.

Организаторы российских концертов Канье Уэста уже начали продавать билеты на его выступления на «Газпром Арене» 10 и 11 октября, однако с сайта площадки информация о концертах пропала. В соцсетях «Газпром Арены» поясняется, что «договора аренды площадки не было и нет». При этом на сайте самого исполнителя информация о российских концертах есть, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

