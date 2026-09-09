По его словам, у российских стримингов уже есть технологии детекции, но остаётся нерешённым вопрос — кто должен раскрывать наличие ИИ, автор или платформа. НФМИ выступает за модель, где платформа сама проверяет контент, а не полагается на добросовестность правообладателей.

«Что касается технической готовности: у крупных российских стриминговых платформ уже есть базовые возможности для детекции ИИ-контента, и в переговорах с индустрией они это подтверждают. Вопрос не столько в технологии, сколько в том, кто должен нести обязанность раскрытия — сам правообладатель на этапе загрузки или платформа на этапе технической проверки. НФМИ настаивает на сбалансированном варианте: одностороннее самораскрытие со стороны автора и иного правообладателя без верификации создает риски недобросовестного поведения и неравных условий конкуренции, тогда как платформенная детекция в связке с единым отраслевым меморандумом, который целесообразно разработать с участием платформ и правообладателей, дает более устойчивую и справедливую модель», — добавил Данилов.

Ранее руководитель направления собственного контента группы компаний «Литрес» Полина Байманова рассказала НСН, как авторы сегодня используют нейросети, чего ждёт от литературы современный читатель и какие меры готовятся на уровне цифровых платформ.

