«Цены будут расти, но медленнее, чем в первом полугодии. Связано это с тем, что рынок в целом замедляет рост, как в количестве продаваемых билетов, так и в стоимости билетов. Мы прогнозируем рост на уровне инфляции или чуть выше. Разрыв между сегментами усилится. Топ-имена и премиальные категории продолжат дорожать двузначно — предложение артистов первой величины ограничено, спрос на них высокий. Средний сегмент уже упрется в потолок и, скорее всего, будет снижать стоимость билетов на события. Театр и мюзиклы будут расти быстрее концертов: длинный цикл производства, дорогой продакшн, ограниченный репертуар», - отметили там.

Более половины продаж билетов на культурные мероприятия во втором квартале (апрель-июль) пришлись на концерты (57% в деньгах и 52% в количестве). На втором месте оказались билеты в театр (23% в рублях и 21% в штуках), а на фестивали пришлось 8% / 7% соответственно, сообщили «Радиоточке НСН» в билетном сервисе Ticketland (входит в ON Media).

Билеты подорожали в среднем на 11% (до 2 825 рублей), в регионах средние цены стали больше на 14% (2 146 рублей). Сильнее всего подорожали билеты в театры (+20%), концерты стали дороже на 10%, а попасть на фестивале можно было по прежним ценам.

Основная проблема в организации концертных мероприятий в том, что финансовые запросы действующих артистов сильно выросли, посетовал в пресс-центре НСН генеральный директор концертного агентства TCI, генеральный продюсер театра «Одеон» Эд Ратников.

