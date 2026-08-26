Уперлись в потолок: Когда билеты на концерты и в театры станут доступнее
В Ticketland рассказали НСН, что средний сегмент культурных мероприятий уже упирается в потолок и будет снижать стоимость билетов на события.
Цены на культурные мероприятия осенью замедлят свой рост, рынок «упирается» в потолок, при этом топовые артисты могут позволить себе двузначный рост цен на билеты, сообщили НСН в пресс-службе билетного сервиса Ticketland.
«Цены будут расти, но медленнее, чем в первом полугодии. Связано это с тем, что рынок в целом замедляет рост, как в количестве продаваемых билетов, так и в стоимости билетов. Мы прогнозируем рост на уровне инфляции или чуть выше. Разрыв между сегментами усилится. Топ-имена и премиальные категории продолжат дорожать двузначно — предложение артистов первой величины ограничено, спрос на них высокий. Средний сегмент уже упрется в потолок и, скорее всего, будет снижать стоимость билетов на события. Театр и мюзиклы будут расти быстрее концертов: длинный цикл производства, дорогой продакшн, ограниченный репертуар», - отметили там.
Более половины продаж билетов на культурные мероприятия во втором квартале (апрель-июль) пришлись на концерты (57% в деньгах и 52% в количестве). На втором месте оказались билеты в театр (23% в рублях и 21% в штуках), а на фестивали пришлось 8% / 7% соответственно, сообщили «Радиоточке НСН» в билетном сервисе Ticketland (входит в ON Media).
Билеты подорожали в среднем на 11% (до 2 825 рублей), в регионах средние цены стали больше на 14% (2 146 рублей). Сильнее всего подорожали билеты в театры (+20%), концерты стали дороже на 10%, а попасть на фестивале можно было по прежним ценам.
Основная проблема в организации концертных мероприятий в том, что финансовые запросы действующих артистов сильно выросли, посетовал в пресс-центре НСН генеральный директор концертного агентства TCI, генеральный продюсер театра «Одеон» Эд Ратников.
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