«Стадионные шоу надо завоевать. Это не сиюминутная борьба, не то, что артисту вдруг захотелось. Это констатация уровня популярности. Говоря о гонорарах, меня ещё в детстве приучили в чужой карман не заглядывать. Если платят деньги — значит, артисты выступают. Не будут платить — не будут выступать. Век артиста, за редчайшим исключением, очень короток. Если есть сиюминутная популярность, то человеку платят. Если на сегодняшний день он достоин, то он получает деньги. Это, конечно, обидный критерий — когда успех измеряется через деньги. Но деньги — это количество зрителей», — сказал он.

Лето 2026 года ознаменовалось сразу несколькими «стадионными» рекордами Басты, Сергея Жукова и Вани Дмитриенко, при этом не обошлось без отмен и скандалов. Билеты на концерты подорожали, спрос на них уменьшился, при этом рост рынка замедлился, рассказали ранее в интервью НСН эксперты индустрии.

Кроме того, представители ведущих музыкальных стримингов назвали самыми востребованными артистами лета Zivert, Басту и Ваню Дмитриенко.

