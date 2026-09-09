«Обидный критерий»: Продюсер Киселев рассказал, как артисты завоевывают стадионы

Владимир Киселёв заявил спецкору НСН, что деньги в индустрии — не просто доход, а метрика зрительского интереса.

Масштабные стадионные шоу — не случайность и не каприз артиста, а объективное отражение уровня востребованности, сказал спецкору НСН глава «Русской Медиагруппы» Владимир Киселёв.

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«Стадионные шоу надо завоевать. Это не сиюминутная борьба, не то, что артисту вдруг захотелось. Это констатация уровня популярности. Говоря о гонорарах, меня ещё в детстве приучили в чужой карман не заглядывать. Если платят деньги — значит, артисты выступают. Не будут платить — не будут выступать. Век артиста, за редчайшим исключением, очень короток. Если есть сиюминутная популярность, то человеку платят. Если на сегодняшний день он достоин, то он получает деньги. Это, конечно, обидный критерий — когда успех измеряется через деньги. Но деньги — это количество зрителей», — сказал он.

Лето 2026 года ознаменовалось сразу несколькими «стадионными» рекордами Басты, Сергея Жукова и Вани Дмитриенко, при этом не обошлось без отмен и скандалов. Билеты на концерты подорожали, спрос на них уменьшился, при этом рост рынка замедлился, рассказали ранее в интервью НСН эксперты индустрии.

Кроме того, представители ведущих музыкальных стримингов назвали самыми востребованными артистами лета Zivert, Басту и Ваню Дмитриенко.

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ФОТО: ТАСС
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