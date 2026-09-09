«Обидный критерий»: Продюсер Киселев рассказал, как артисты завоевывают стадионы
Владимир Киселёв заявил спецкору НСН, что деньги в индустрии — не просто доход, а метрика зрительского интереса.
Масштабные стадионные шоу — не случайность и не каприз артиста, а объективное отражение уровня востребованности, сказал спецкору НСН глава «Русской Медиагруппы» Владимир Киселёв.
«Стадионные шоу надо завоевать. Это не сиюминутная борьба, не то, что артисту вдруг захотелось. Это констатация уровня популярности. Говоря о гонорарах, меня ещё в детстве приучили в чужой карман не заглядывать. Если платят деньги — значит, артисты выступают. Не будут платить — не будут выступать. Век артиста, за редчайшим исключением, очень короток. Если есть сиюминутная популярность, то человеку платят. Если на сегодняшний день он достоин, то он получает деньги. Это, конечно, обидный критерий — когда успех измеряется через деньги. Но деньги — это количество зрителей», — сказал он.
Лето 2026 года ознаменовалось сразу несколькими «стадионными» рекордами Басты, Сергея Жукова и Вани Дмитриенко, при этом не обошлось без отмен и скандалов. Билеты на концерты подорожали, спрос на них уменьшился, при этом рост рынка замедлился, рассказали ранее в интервью НСН эксперты индустрии.
Кроме того, представители ведущих музыкальных стримингов назвали самыми востребованными артистами лета Zivert, Басту и Ваню Дмитриенко.
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