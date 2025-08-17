«Дни рождения собак и поминки»: Группа «Вирус!» рассказала о своих необычных выступлениях

При этом, по ее словам, однажды коллективу даже пришлось выступать на поминках.

«К сожалению, у нас было такое. Это совершенно не смешная история. Умерла наша поклонница, и ее дядя очень попросил выступить на ее девять дней. Я отказывалась. Не представляла, как это: у нас танцевальная музыка, я не знаю, как себя вести, что говорить. Он попросил спеть перед друзьями и родственниками определенный список песен, который она любила. Мы сначала отказались. Потом он еще раз написал: "Пожалуйста, она была бы так рада. Она вас очень любила". Мы посовещались и решили, даже денег не взяли. Но я точно помню, что я не допела концерт, я не смогла, я плакала. Гробовая тишина, везде висят фотографии этой девчонки, в зале люди сидят в черной одежде, все плачут», - рассказала певица.