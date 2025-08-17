«Дни рождения собак и поминки»: Группа «Вирус!» рассказала о своих необычных выступлениях
В эфире НСН артисты сообщили, что у них всегда был простой райдер без алкоголя и звездных замашек.
Участники группы «Вирус!» в беседе с НСН признались, что выступали на днях рождения животных.
«Сейчас, слава богу, не зовут артистов на дни рождения животных. Потому что мы выступали. Мы выступали на дне рождения двух собак. С интервалом. Раньше в Москве был плавучий ресторан "Викинг", и вот нас приглашали. Мы приехали, я спрашиваю: "А кто именинник?". Мне говорят: "Вот на подушке". Я смотрю, а на подушке сидит йорк. Я говорю: "Вы серьезно?", а мне отвечают: "Абсолютно серьезно. И вы должны выйти после торта или лучше во время. Она начнет кушать, и вы поете: "Ну, где же ручки?"". Это капец. Представляете, собака в центре зала стоит, остальные тоже все со своими питомцами стоят, танцуют, а мы поем. Еще мы выступали на дне рождения пони. Хорошо, что сейчас такого, надеюсь, не проводят», - поделилась солистка группы Ольга Лаки (Ольга Козина).
При этом, по ее словам, однажды коллективу даже пришлось выступать на поминках.
«К сожалению, у нас было такое. Это совершенно не смешная история. Умерла наша поклонница, и ее дядя очень попросил выступить на ее девять дней. Я отказывалась. Не представляла, как это: у нас танцевальная музыка, я не знаю, как себя вести, что говорить. Он попросил спеть перед друзьями и родственниками определенный список песен, который она любила. Мы сначала отказались. Потом он еще раз написал: "Пожалуйста, она была бы так рада. Она вас очень любила". Мы посовещались и решили, даже денег не взяли. Но я точно помню, что я не допела концерт, я не смогла, я плакала. Гробовая тишина, везде висят фотографии этой девчонки, в зале люди сидят в черной одежде, все плачут», - рассказала певица.
При этом музыканты признались, что у них никогда не было «звездных райдеров».
«У нас не было никогда. У нас все по-простому. Все совершенно стандартно: фрукты… Вообще, есть перед концертом — вредно. У нас даже спиртного нет. Единственное, у нас в райдере есть термальная вода, но она просто для того, чтобы понимать, читал ли человек райдер», - заключили собеседники НСН.
«Вирус!» — российская музыкальная группа, ставшая популярной в 1999-2000 годах. Первоначальное название — «Акварель», позже — «Вот так!». Коллектив исполняет музыку в жанрах поп, техно, электро-хаус и прогрессивный транс. Его наиболее популярные песни «Ручки», «Ты меня не ищи», «Чтобы солнце грело», «Позови меня», «Навстречу мечте» и другие.
Изначально в группу вошли Ольга Лаки, Андрей Чип (Андрей Гудас) и Dj Doctor (Юрий Ступник). Позже состав «Вируса!» менялся, и в него в разное время входили Людмила Харт, Тимофей Кубарь, Вячеслав Казанов и Владимир Кукушкин.
Ранее композитор и продюсер группы «REFLEX» Вячеслав Тюрин в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» подчеркнул, что востребованность артистов измеряется не ценами за выступления на корпоративах, а количеством успешных концертов в гастрольных турах.
