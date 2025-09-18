«Газпром-Медиа» зафиксировал рост радиорекламы

Издание РБК ранее назвало радио самой эффективной рекламной площадкой по сравнению с телевидением, интернетом и наружной рекламой. В «Мультимедиа холдинге» (входит «НАШЕ Радио», ROCK FM, Радио JAZZ и НСН) подтвердили, что в первом полугодии 2025 года рынок радиорекламы в России показал рост на 15%. Глава «Европейской медиагруппы» (ЕМГ) Роман Емельянов, в свою очередь, заявил НСН, что радио стало эффективным бизнес-инструментом и для холдингов, и для рекламодателей, демонстрируя по некоторым направлениям «фантастический рост».

Гендиректор «ГПМ Радио» Вадим Терещук указал на необходимость обновления дистрибуционной модели вещания, объяснив, что является маркером инвестиционной привлекательности рынка радио в России.

«Радио сейчас находится в активной фазе обновления дистрибуционной модели. Сейчас практически половина пользователей слушают радио онлайн. Поэтому важно развивать распространение радио на всех площадках, будь то агрегаторы аудиовизуального контента, хардовые гаджеты типа Smart TV или умные колонки. Сюда направлены очень большие ресурсы. За прошлый год объем рекламы на радио вырос на 22% и составил порядка 24 миллиардов рублей. Для игроков на рынке этот бизнес является инвестиционно привлекательным. Доказательством этого может быть, например, запуск новых радиостанций, который происходит с завидной регулярностью – за последние два года на рынке появилось несколько совершенно новых радиобрендов. Это говорит о том, что рынок рентабелен и дает возможность инвесторам не только реализовать какие-то информационные задачи, но и заработать», — сказал собеседник НСН.