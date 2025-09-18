«Газпром-Медиа» зафиксировал рост радиорекламы
Маркером инвестиционной привлекательности рынка радио в России служат регулярные появления новых радиостанций, сказал НСН глава «ГПМ Радио» Вадим Терещук.
Радио сейчас находится в активной фазе обновления в связи с ростом интереса рекламодателей, заявил в интервью НСН генеральный директор «ГПМ Радио» (входит в «Газпром-Медиа Холдинг») Вадим Терещук.
Издание РБК ранее назвало радио самой эффективной рекламной площадкой по сравнению с телевидением, интернетом и наружной рекламой. В «Мультимедиа холдинге» (входит «НАШЕ Радио», ROCK FM, Радио JAZZ и НСН) подтвердили, что в первом полугодии 2025 года рынок радиорекламы в России показал рост на 15%. Глава «Европейской медиагруппы» (ЕМГ) Роман Емельянов, в свою очередь, заявил НСН, что радио стало эффективным бизнес-инструментом и для холдингов, и для рекламодателей, демонстрируя по некоторым направлениям «фантастический рост».
Гендиректор «ГПМ Радио» Вадим Терещук указал на необходимость обновления дистрибуционной модели вещания, объяснив, что является маркером инвестиционной привлекательности рынка радио в России.
«Радио сейчас находится в активной фазе обновления дистрибуционной модели. Сейчас практически половина пользователей слушают радио онлайн. Поэтому важно развивать распространение радио на всех площадках, будь то агрегаторы аудиовизуального контента, хардовые гаджеты типа Smart TV или умные колонки. Сюда направлены очень большие ресурсы. За прошлый год объем рекламы на радио вырос на 22% и составил порядка 24 миллиардов рублей. Для игроков на рынке этот бизнес является инвестиционно привлекательным. Доказательством этого может быть, например, запуск новых радиостанций, который происходит с завидной регулярностью – за последние два года на рынке появилось несколько совершенно новых радиобрендов. Это говорит о том, что рынок рентабелен и дает возможность инвесторам не только реализовать какие-то информационные задачи, но и заработать», — сказал собеседник НСН.
Он подчеркнул, что больше половины жителей больших городов слушают радио.
«Реклама будет иметь результат тогда, когда она обращается к максимально большому количеству клиентов. В этом смысле радио является суперохватным медиа. На протяжении последних пяти лет недельные охваты радио сократились менее чем на пять процентных пунктов. Дневные охваты до сих пор составляют больше 50%, что говорит о том, что более половины населения в возрасте старше 12 лет в городах 100 тысяч плюс слушают радио», — заявил он.
По его словам, лидером среди рекламодателей на радио является автомобильный сегмент, ведь авто, как отметил Терещук, является радиоприемником на колесах.
«Если мы говорим про федеральных рекламодателей, то, безусловно, здесь в лидерах находится автомобильный сегмент. Я не знаю ни одного автомобильного бренда, который бы не выбрал рекламу на радио. Да, он размещает свою рекламу и на других площадках, но подавляющее большинство автомобильных брендов всегда выбирают радио. Это происходит в силу специфики, потому что автомобиль – такой «радиоприемник на колесах», — сказал Терещук.
Он также раскрыл статистику по аудитории радиостанций, указав на рост самой интересной для рекламодателей.
«Основная аудитория слушателей радио — люди 35-45 лет. Идет отток аудитории в группе 25-34, но в большей степени это связано с демографической ямой. И это может служить вызовом не только для радио, но и для всех остальных охватных медиа, потому что через 5-10 лет как раз эта аудитория переместится в возрастную группу 35-45. Тогда будет тяжело сохранить объемы аудитории, которые имеются сейчас. Что вселяет оптимизм, так это то, что у радио наблюдается рост аудитории 12-25 лет. Скорее всего, это связано с тем, что радио прочно занимает свою позицию в потреблении. Оно современно, оно интересно, в нем много лиц, много новой музыки, да и старой хорошей тоже, много интересных программ и ведущих. Радиостанции не стоят на месте и постоянно придумывают какие-то новые проекты — будь то рекламные интеграции или что-то еще. Радио молодежи интересно, хотя для бизнеса и рекламодателей, конечно, наиболее важной является аудитория 35-45 лет. Здесь у радио очень прочные позиции: рост этой группы (по недельным охватам) составил плюс 5% с 2021 по 2025 год»,— поделился Терещук.
Он также рассказал об основных затратах и инвестициях самих радиостанций.
«Если говорить о больших федеральных радиобрендах, то основные инвестиции – это затраты на создание контента, а внутри создания контента основными затратами являются затраты на персонал. Радио делают люди, и, несмотря на все разговоры про искусственный интеллект, он пока не является индустриальным инструментом для создания контента. Затраты на дистрибуцию тоже растут. Если мы говорим про классическую дистрибуцию в виде FM, то затраты растут примерно в рамках инфляции», — заключил эксперт.
Председатель совета директоров «Мультимедиа холдинга» Виталий Богданов ранее объяснил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», почему крупные рекламодатели в 2025 году выбирают радио. А зампред комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов, в свою очередь, указал на то, что огромным плюсом для потребителей и рекламодателей стало четкое и прозрачное регулирование рекламы на радио со стороны государства.
