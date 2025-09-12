В Госдуме рассказали, почему на радио нет фейков и мошенников
Радио — очень удобный формат для потребления контента, ведь его можно слушать фоном, не отвлекаясь от своих дел, признался НСН депутат Госдумы Андрей Свинцов.
Огромным плюсом для потребителей и рекламодателей стало четкое и прозрачное регулирование рекламы на радио со стороны государства, сказал в эфире НСН зампред комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов. Он добавил, что люди уверены в отсутствии мошенников и дезинформации на радио.
Издание РБК ранее назвало радио самой эффективной рекламной площадкой по сравнению с телевидением, интернетом и наружной рекламой. В «Мультимедиа холдинге» (входит «НАШЕ Радио», ROCK FM, Радио JAZZ и НСН) подтвердили, что в первом полугодии 2025 года рынок радиорекламы в России показал рост на 15%. В свою очередь, Свинцов отметил удобный формат радио для потребления контента.
«Мы живем в мире слишком большого количества источников различной информации. У нас есть социальные сети, Telegram-каналы — все это транслирует какую-либо информацию, подлинность которой невозможно подтвердить. В Telegram-каналах, к слову, 90% и более — фейки, контент в соцсетях формирует искусственный интеллект (ИИ). Именно поэтому реальные источники информации, у которых есть лицензия — радио, телевидение, газеты — набирают сегодня популярность. Радио отличается удобным форматом потребления контента. Для телевидения и газет нужно найти время, место, надо идти смотреть. Кроме того, телевидение в основном зарабатывает на хайповых программах, всяких ток-шоу. Там мало полезного контента», — сказал собеседник НСН.
Он отдельно указал на отсутствие на радио откровенной дезинформации или каких-то мошеннических схем.
«Радио — это легкий формат. Очень многие люди проводят в автомобиле по три-пять часов, находясь по пути на работу слушая радио. Находясь в офисе, люди могут слушать радио в фоновом режиме. На радио не нужно отвлекаться: если что-то интересно — просто делаешь громче. Радио — самый удобный формат потребления контента, что люди сейчас осознают. Это не те короткие видео в соцсетях, засоряющие мозг. На радио зачастую ведущие обсуждают важные темы, подключая к этому экспертов. Это хорошая форма подачи информации, развернутый ответ. И в рамках вот таких программ очень удобно информировать потребителей о том или ином продукте. Поэтому и бизнес радуется, когда имеет возможность размещать свой рекламную инвентарь на радиостанциях. Люди хорошо воспринимают на слух в том числе и рекламу. Огромным плюсом стал факт того, что эта реклама проверена, есть четкое и прозрачное регулирование со стороны государства. На радио точно не будет откровенной дезинформации или какой-то мошеннической кампании», — отметил Свинцов.
Председатель совета директоров «Мультимедиа холдинга» Виталий Богданов ранее объяснил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», почему крупные рекламодатели в 2025 году выбирают радио.
