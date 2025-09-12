Огромным плюсом для потребителей и рекламодателей стало четкое и прозрачное регулирование рекламы на радио со стороны государства, сказал в эфире НСН зампред комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов. Он добавил, что люди уверены в отсутствии мошенников и дезинформации на радио.