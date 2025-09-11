Глава ЕМГ утверждает, что цифра не конкурент радио
Интерес к радио демонстрирует устойчивый рост, а рекламные инструменты расширились от классических роликов до многомерных спецпроектов, объединяющих эфир, соцсети и офлайн-мероприятия, сказал в эфире НСН глава ЕМГ Роман Емельянов.
Радио стало эффективным бизнес-инструментом и для холдингов, и для рекламодателей, демонстрируя по некоторым направлениям "фантастический рост", заявил в интервью НСН генеральный директор «Европейской медиагруппы» (ЕМГ) Роман Емельянов.
Издание РБК ранее назвало радио самой эффективной рекламной площадкой по сравнению с телевидением, интернетом и наружной рекламой. В «Мультимедиа холдинге» (входит «НАШЕ Радио», ROCK FM, Радио JAZZ и НСН) подтвердили, что в первом полугодии 2025 года рынок радиорекламы в России показал рост на 15%. В свою очередь, глава ЕМГ рассказал, что рекламодатели сегодня все больше интересуются спецпроектами радиостанций.
«Основной интерес по-прежнему вызывает прямая радиореклама, но постоянно растет спрос на специальные проекты. Клиенты приходят к нам за креативом и нестандартной реализацией. Каждая радиостанция, как продукт настраивается индивидуально, для определенной аудитории, за счет этого клиенты могут получить максимально широкий охват. Радио — основной актив нашего холдинга, который мы рассматриваем в первую очередь как бизнес. Важно отметить, что радиоконтент существует во всех измерениях — в FM-эфире, офлайн и онлайн. Каждый из каналов коммуникации, будь то страница станции в социальных сетях или крупный музыкальный фестиваль, является драйвером роста и способен предложить уникальные форматы для рекламодателей. Тем не менее, на сегодняшний день именно диджитал можно отметить как ключевое направление роста. Как с точки зрения распространения эфира, так и уникального продукта, подготовленного под конкретную площадку», - отметил медиаменеджер.
Независимые эксперты отмечают, что большие аудиторные охваты в интернете не стоит считать показателем его большей рекламной эффективности, чем радио или телевидение. Емельянов объяснил, как конкурирующие форматы играют в пользу радио.
«Что касается цифровых платформ, то мы рассматриваем их не как конкурентов, а как дополнительные возможности для доставки нашего продукта. Более того, прослушивание радио в онлайне показывает фантастический рост. Особенно показательно увеличение аудитории, которая подключается к эфиру через умные колонки. Радио прекрасно работает в сплите как с ТВ, так и с наружкой и диджитал-рекламой, т.к. обладает широким инструментарием от классических рекламных роликов до многомерных креативных спецпроектов, объединяющих эфир, соцсети и офлайн-пространство. Креативные индустрии также все чаще становятся стратегическими партнерами в наших проектах или приглашают радиостанции в качестве партнеров в свои проекты», - подчеркнул глава ЕМГ.
В числе актуальных проблем радиоиндустрии Емельянов назвал неравные «правила игры», когда одним медиа позволяют вольности, а для других это табу.
«Основным вызовом является неравная конкуренция, которая сейчас наблюдается на рынке. К площадкам, которые борются за одну аудиторию и рекламодателя, предъявляются разные требования и применяются разные ограничения. Мы работаем с контролирующими органами, чтобы устранить эту проблему, но прогресс достигается крайне медленно, возможно, дело в мощном лобби. Почему одному медиа можно материться, а другому нет, например? Разумного ответа я найти не могу», - заключил собеседник НСН.
Председатель совета директоров «Мультимедиа холдинга» Виталий Богданов ранее объяснил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», почему крупные рекламодатели в 2025 году выбирают радио.
