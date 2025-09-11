Радио стало эффективным бизнес-инструментом и для холдингов, и для рекламодателей, демонстрируя по некоторым направлениям "фантастический рост", заявил в интервью НСН генеральный директор «Европейской медиагруппы» (ЕМГ) Роман Емельянов.

Издание РБК ранее назвало радио самой эффективной рекламной площадкой по сравнению с телевидением, интернетом и наружной рекламой. В «Мультимедиа холдинге» (входит «НАШЕ Радио», ROCK FM, Радио JAZZ и НСН) подтвердили, что в первом полугодии 2025 года рынок радиорекламы в России показал рост на 15%. В свою очередь, глава ЕМГ рассказал, что рекламодатели сегодня все больше интересуются спецпроектами радиостанций.