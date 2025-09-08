Почему реклама на радио эффективнее ТВ, «наружки» и интернета

По его словам, максимальное влияние на аудиторию оказывает наружная реклама, однако по сравнению с ней у радио сразу несколько преимуществ.

«Наибольший отклик аудитории — то есть наибольшее число покупок товара — дает наружная реклама (в пять–шесть раз больше отклика на телевизионную), реклама в прессе (в три раза больше) и на радио (в два раза). При этом у наружной рекламы меньше возможный охват: количество рекламных поверхностей ограничено или в дефиците. Стоимость же полноценной кампании в этом канале будет выше, чем у радио, где нет проблемы с дефицитом билбордов. Таким образом, для очень многих брендов на сегодняшний день логичнее всего рекламироваться на радио, поскольку охват будет аналогичным телевизионному, а среди групп со средне-высоким и высоким уровнем дохода — даже несколько выше», - указал эксперт.

Музыкальный продюсер Игорь Сандлер ранее заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что радио всегда работает как реклама, поэтому российские артисты, песни которых непрерывно крутят на радиостанциях, собирают стадионы.

