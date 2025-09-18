СМИ: Китай тестирует маршрут морских перевозок через Севморпуть

Порт Нинбо в Китае готовит к отправке грузовое судно для испытания нового маршрута перевозок через Северный морской путь. Об этом сообщает Politico.

По данным издания, отправка корабля запланирована на 20 сентября. Компании КНР уже осуществляли пробные перевозки через Севморпуть, но новый маршрут станет более сложным.

Как отметил основатель американского Арктического института Мальте Хамперт, судно зайдет в четыре китайских порта, пройдет через Арктику, посетит Великобританию, Роттердам, Гамбург, Гданьск. По мнению эксперта, Пекин таким образом «накапливает опыт и обучает экипаж».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что РФ будет наращивать грузопоток по Севморпути, напоминает РЕН ТВ.

