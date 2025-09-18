Прямая линия Путина с большой пресс-конференцией пройдет в декабре

Прямая линия президента Владимира Путина в 2025 году запланирована на декабрь. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в беседе с журналистом Александром Юнашевым.

Путин в 2025 году проведет прямую линию с пресс-конференцией

Кроме того, представитель Кремля указал, что прямую линию объединят с большой пресс-конференцией.

Ранее Владимир Путин на совещании с членами правительства попросил администрацию и кабмин провести подготовку к очередной прямой линии, пишет 360.ru.

ФОТО: РИА Новости
