Прямая линия Путина с большой пресс-конференцией пройдет в декабре
18 сентября 202509:11
Прямая линия президента Владимира Путина в 2025 году запланирована на декабрь. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в беседе с журналистом Александром Юнашевым.
Кроме того, представитель Кремля указал, что прямую линию объединят с большой пресс-конференцией.
Ранее Владимир Путин на совещании с членами правительства попросил администрацию и кабмин провести подготовку к очередной прямой линии, пишет 360.ru.
