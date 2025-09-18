В Индонезии опровергли радиоактивное заражение поставляемых в США креветок

Креветки, возвращенные в Индонезию из США из-за опасений радиоактивного загрязнения, не содержали следов опасных элементов. Об этом заявил глава индонезийской правительственной группы по расследованию инцидента Бара Кришна Хасибуан, пишет Jakarta Globe.

«После проверки качества [продуктов] и уровня радиоактивного цезия-137 Национальное агентство по исследованиям и инновациям подтвердило, что в креветках не содержатся радиоактивные вещества», - отметил Хасибуан.

Ранее американское управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA) обнаружило цезий-137 в партиях замороженных креветок Great Value производства компании BMS Foods из Индонезии. Вещество нашли в контейнерах в нескольких портах. Ведомство обвинило производителя в нарушении правил производства и хранения продукции. Крупнейшая американская сеть розничной торговли Walmart решила изъять из магазинов 14 штатов креветки, в которых мог содержаться изотоп.

Между тем глава Россельхознадзора Сергей Данкверт предупредил, что боевые действия Ирана и Израиля, особенно удары по иранским ядерным объектам, могут спровоцировать заражение продовольственных товаров, пишет 360.ru.

