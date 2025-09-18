В Индонезии опровергли радиоактивное заражение поставляемых в США креветок
Креветки, возвращенные в Индонезию из США из-за опасений радиоактивного загрязнения, не содержали следов опасных элементов. Об этом заявил глава индонезийской правительственной группы по расследованию инцидента Бара Кришна Хасибуан, пишет Jakarta Globe.
«После проверки качества [продуктов] и уровня радиоактивного цезия-137 Национальное агентство по исследованиям и инновациям подтвердило, что в креветках не содержатся радиоактивные вещества», - отметил Хасибуан.
Ранее американское управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA) обнаружило цезий-137 в партиях замороженных креветок Great Value производства компании BMS Foods из Индонезии. Вещество нашли в контейнерах в нескольких портах. Ведомство обвинило производителя в нарушении правил производства и хранения продукции. Крупнейшая американская сеть розничной торговли Walmart решила изъять из магазинов 14 штатов креветки, в которых мог содержаться изотоп.
Между тем глава Россельхознадзора Сергей Данкверт предупредил, что боевые действия Ирана и Израиля, особенно удары по иранским ядерным объектам, могут спровоцировать заражение продовольственных товаров, пишет 360.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Индонезии опровергли радиоактивное заражение поставляемых в США креветок
- Прямая линия Путина с большой пресс-конференцией пройдет в декабре
- Пентагон завершил подготовку проекта по системе «Золотой купол»
- Бывшего главу фонда капремонта Подмосковья задержали в аэропорту
- «Газпром-Медиа» зафиксировал рост радиорекламы
- ФСБ предотвратила убийство главы оборонного предприятия в Петербурге
- Этикет, платья и Эпштейн: Чем запомнился визит Трампа к королю Карлу III
- Вышел новый роман Пелевина A Sinistra
- Умер обвиняемый в коррупции экс-мэр Вологды Шулепов
- Над Россией уничтожили 43 украинских БПЛА
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru