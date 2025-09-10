Молодежь сегодня преимущественно слушает русскую музыку, так как им важен текстовый посыл, который всегда более понятен и близок на родном языке, и это международный тренд. Об этом НСН рассказал исполнительный директор Zvonko Digital Дмитрий Коннов.

Современное поколение подростков стало больше слушать русскую музыку, тем самым сократив прослушивание зарубежных песен, рассказала народная артистка России Лариса Долина. Ее слова приводит ТАСС. При этом Долина привела в пример свои концерты и отметила, что ее публика «сильно омолодилась». Коннов отметил, что тренду на прослушивание российской музыки у молодых людей уже пять лет.