Посыл и сленг: Почему 90% молодежи слушают российскую музыку
Прослушивания исполнителям на стримингах делают молодые люди, так как у них больше свободного времени и они могут послушать любимый трек 10 раз за день, заявил НСН Дмитрий Коннов.
Молодежь сегодня преимущественно слушает русскую музыку, так как им важен текстовый посыл, который всегда более понятен и близок на родном языке, и это международный тренд. Об этом НСН рассказал исполнительный директор Zvonko Digital Дмитрий Коннов.
Современное поколение подростков стало больше слушать русскую музыку, тем самым сократив прослушивание зарубежных песен, рассказала народная артистка России Лариса Долина. Ее слова приводит ТАСС. При этом Долина привела в пример свои концерты и отметила, что ее публика «сильно омолодилась». Коннов отметил, что тренду на прослушивание российской музыки у молодых людей уже пять лет.
«Россияне отдали предпочтение отечественной музыке еще до всех известных событий, начиная с 2017 года. По итогам 2020-го года до 80% прослушиваний в стримингах во всех возрастных аудиториях приходилось на треки на русском языке, а в аудитории до 24 лет - более 90%. Дело в том, что именно молодежь является активным потребителем стриминга - это просто связано с количеством свободного времени, которое конвертируется в прослушивание одного и того же исполнителя или трека. Поэтому большим артистам очень сложно пробиться в стриминговые чарты, а все чарты во всем мире сейчас основаны именно на количестве прослушиваний в стриминге. Более того, для молодежной аудитории сама музыка не важна, важен посыл, содержащийся в тексте песни. А посыл на родном языке понятен и актуален, потому что он еще и на сленге. Если вы сейчас посмотрите мировые стриминговые чарты, то в топ-10 не найдете ни одного знакомого имени, потому что финны слушают финское, а филиппинцы - филиппинское», - пояснил он.
По словам Коннова, играет роль и возраст исполнителя, так как более молодая аудитория тяготеет к молодым музыкантам.
«Еще одна важная особенность, что 15-летние слушают не 30-летних, а 19-летних. А 19-летние могут послушать 25-летних, но 35-летние им не всегда интересны. Так что с точки зрения стриминга, этой истории уже больше пяти лет, и она международная. Стриминговые чарты – это история количества прослушивания одной и той же песни. Сколько взрослый человек может послушать свою любимую песню? Максимум, два раза: по дороге на работу и по дороге с работы», - подытожил он.
Ранее глава корпорации PMI Евгений Финкельштейн рассказал НСН, за счет чего певец Дима Билан и певица Zivert покорили летний радиоэфир. По его словам, эти топовые артисты имеют огромную базу фанатов, которые обеспечивают им и аншлаги на стадионах, и успехи на радио.
