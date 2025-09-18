Вышел новый роман Пелевина A Sinistra

Вышел новый роман писателя Виктора Пелевина A Sinistra.

Книга входит во вселенную «Transhumanism Inc.», она стала пятой частью сериала.

Как пишет «Коммерсантъ», действие романа происходит в Вероне XIV века. Главный герой - баночный детектив Маркус Зоргенфрей - живет в симуляции времен Ромео и Джульетты, «ведет обычную трудовую жизнь средневекового чернокнижника», не зная про «баночное бессмертие». Герой постепенно все больше беспокоится о душе и надежде на спасение.

«И, что совсем уже удивительно, это беспокойство испытывает и маркусовский куратор Ломас. Тем более что, как выяснилось, и в банках под надежной охраной мозги все равно не в безопасности, от некоторых симуляций им и там может не поздоровиться», - отмечает издание.

Ранее шеф-редактор сервиса «Яндекс Книги», литературный критик Константин Мильчин рассказал НСН, что новая книга Пелевина расскажет о «чернокнижном трипе вместе с демонами и венецианскими магами».

