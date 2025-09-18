ФСБ предотвратила убийство главы оборонного предприятия в Петербурге

ФСБ пресекла деятельность агентурной сети спецслужб Украины в Санкт-Петербурге, которая готовила теракт против руководителя одного из предприятий оборонно-промышленного комплекса. Об этом говорится в сообщении ведомства.

По данным правоохранителей, трое граждан России 1993, 1994 и 2006 годов рождения намеревались совершить подрыв автомобиля главы предприятия с применением самодельного взрывного устройства. Они действовали по указанию куратора из украинской террористической организации, курируемой Главным управлением разведки украинского министерства обороны.

«Двое задержанных осуществили наблюдение за объектом террористических устремлений, провели разведку по месту его жительства и посредством тайника, оборудованного на одном из кладбищ Санкт-Петербурга, передали исполнителю взрывное устройство», - отметили в ФСБ.

Во время опросов задержанные признались в подготовке преступления и сотрудничестве с противником. Против фигурантов возбудили уголовные дела по о приготовлении к теракту и незаконном обороте взрывчатых веществ либо взрывных устройств. Правоохранители ведут мероприятия и следственные действия для дополнительной квалификации деяний злоумышленников по статьям об участии в террористическом сообществе и террористической организации, а также о госизмене.

Ранее ФСБ задержала в Астрахани выходца из Африки, подозреваемого в передаче Киеву информации о военных и инфраструктурных объектах города, пишет Ura.ru.

