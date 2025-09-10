«НАШЕ Радио» вслед за РБК подтвердило рост радиорекламы

По данным Mediascope, в первом полугодии 2025 года хотя бы раз в месяц радио слушали 84% россиян в возрасте от 12 лет, ежедневно — более 32 млн человек. Ключевым преимуществом для рекламодателей специалисты называют возможность включать радиостанцию в автомобиле, что обеспечивает регулярный контакт с нужной аудиторией.

В «Мультимедиа холдинге» (входит «НАШЕ Радио», ROCK FM, Радио JAZZ и НСН) подтвердили данные аналитиков и объяснили, почему рынок радиорекламы становится все более востребованным. Слушатели часто воспринимают ведущих любимых радиостанций как «друзей в эфире», что формирует высокий уровень доверия к контенту, включая рекламные блоки.

«Согласно аналитикам, рынок радиорекламы в России показал уверенный рост на 15% в первом полугодии 2025 года и подавляющая часть рынка была сформирована бюджетами крупнейших рекламодателей. Радио остается востребованным благодаря уникальному формату: его слушают повсюду – дома, в дороге, в офисе, совмещая с другими занятиями. Такой постоянный контакт с аудиторией незаменим – радио становится частью образа жизни, и поэтому ему больше доверяют. К тому же передачи, как правило, выходят в одно и то же время, люди их ждут, участвуют в интерактивах, викторинах, розыгрышах – то есть разделяют досуг с любимой радиостанцией», – рассказал Председатель совета директоров «Мультимедиа холдинга» Виталий Богданов.

Немаловажным фактором для размещения рекламы на радио является и экономия ресурсов. В отличие от ТВ-роликов, требующих сложного производства и монтажа, радиорекламу можно создать и вывести в эфир в сжатые сроки, иногда за пару часов. Это значительно сокращает бюджет на производство контента и позволяет оперативно реагировать на изменения рынка. Также реклама в интернете сталкивается с долей скептицизма из-за большого количества мошеннических объявлений и навязчивых форматов. В отличие от Сети, где объявления часто блокируют или игнорируют, радио ненавязчиво доставляет сообщение даже при минимальном внимании слушателя.

Наряду с развлекательным контентом радиостанции передают выпуски новостей, и мгновенная реакция становится преимуществом радио перед другими каналами.

«Мир стремительно меняется, и способность адаптироваться, мобильность, актуальность информации – качества, которые сегодня особенно ценит аудитория. Компании хотят услышать свои новости в подборке горячих российских событий», – говорит Председатель совета директоров «Мультимедиа холдинга» Виталий Богданов.

Ранее в интервью РБК эксперт-маркетолог Михаил Дымшиц рассказал, почему реклама на радио эффективнее ТВ, «наружки» и интернета.

