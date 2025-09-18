Этикет, платья и Эпштейн: Чем запомнился визит Трампа к королю Карлу III
За один день в Лондоне Дональд Трамп успел нарушить этикет и столкнуться с недовольством британцев, пока его жена выразила поддержку Украине.
Первый день визита президента США Дональда Трампа и его жены Мелании в Великобританию 17 сентября был посвящен общению с королевской семьей. Американец торжественно прибыл на лужайку Виндзорского дворца на вертолете, а после этого проехался в карете до самого замка. Сами британцы не обрадовались такому событию и в ночь приезда спроецировали на одну из башен Виндзора общие фотографии Трампа и миллиардера Джеффри Эпштейна, обвиняемого в педофилии, намекая, что республиканец сам замешан в секс-скандалах. По Лондону также весь день проезжали автомобили со снимками политика и секс-преступника, утверждает The Sun.
НАРУШЕН ЭТИКЕТ
Практически сразу же американский президент продемонстрировал, что он не собирается придерживаться норм этикета. Он несколько раз положил руку на спину британского монарха Карла III, что считается грубым нарушением, так как правителя нельзя трогать без его инициативы. Второй раз Трамп пренебрег правилами во время смотра почетного караула, когда вырвался вперед короля, хотя должен был идти позади, а затем стал разговаривать с одним из гвардейцев.
Еще одно странное решение республиканца заключалось в отказе от королевского постельного белья. Его команда привезла собственный комплект простыней и подушек, на которых будет спать Трамп, сославшись на государственный протокол безопасности, утверждает Daily Mail.
Впрочем, президент США не обратил внимания на такие мелочи и начал свою приветственную речь с подарка. Он преподнес монаршей семье копию меча бывшего американского командующего союзными войсками во время Второй Мировой войны Дуайта Эйзенхауэра, а также роскошную брошь. Об этом сообщает телеканал Sky News.
ПРИЕМ С ПОДВОХОМ
Общение с членами монаршей семьи было включено в официальную часть королевского приема, куда помимо Карла III и его супруги пригласили принца Уэльского Уильяма и его жену принцессу Уэльскую Кейт. Меланья Трамп и королева-консорт Великобритании Камилла выбрали необычные наряды для банкета: они оделись в желтое и синее платья. Король подчеркнул, что этот набор цветов был выбран неслучайно, так как таким образом было решено продемонстрировать поддержку Украине. Его слова передает Sky News.
ЧТО ДАЛЬШЕ
Второй день государственного визита Дональд Трамп проведет в компании британского премьер-министра Кира Стармера. Одной из ключевых тем для обсуждений станет взаимодействие двух стран в области высоких технологий. «Соглашение о технологическом процветании» позволит британским проектам рассчитывать на вложения от американского бизнеса в размере $42 миллиардов, пишет Financial Times.
Однако в ситуации с торговыми пошлинами все не так просто, так как британский премьер рассчитывал на снижение тарифов до нуля для сталелитейного производства. От этой идеи пришлось отказаться и сконцентрироваться на том, чтобы добиться постоянного показателя в 25% на все товары, сообщил The Telegraph со ссылкой на источники. По утверждению The Times, по этой причине глава британского правительства отложил спорные вопросы на потом. В частности, Стармер объявит о признании государства Палестина только после окончания визита Трампа.
Впрочем, руководитель центра британских исследований института Европы РАН Елена Ананьева рассказала НСН, что у этих переговоров есть еще одна цель, которая будет не менее важна для британского премьера, чем тарифы.
«Стармер будет склонять Трампа к тому, чтобы тот поддержал Украину. Дело не только в санкциях, дело в том, что Стармер — один из инициаторов “коалиции желающих”, которая намерена разместить свои вооруженные силы на территории Украины в случае прекращения огня или мирного соглашения по итогам спецоперации. Без воздушно-логистической поддержки США у “коалиции желающих” ничего не получится», — указала она.
После общения с Киром Стармером у республиканца запланирована встреча с представителями крупного британского бизнеса, а затем совместная пресс-конференция с премьер-министром. Визит Трампа должен завершиться вечером 18 сентября.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Газпром-Медиа» зафиксировал рост радиорекламы
- ФСБ предотвратила убийство главы оборонного предприятия в Петербурге
- Этикет, платья и Эпштейн: Чем запомнился визит Трампа к королю Карлу III
- Вышел новый роман Пелевина A Sinistra
- Умер обвиняемый в коррупции экс-мэр Вологды Шулепов
- Над Россией уничтожили 43 украинских БПЛА
- В МОК отказали в отстранении Израиля от международных соревнований
- Предложено не применять норму о локализации такси к личным авто
- На российское ПО перешли более 60 аэропортов и десятки авиакомпаний
- Вильфанд: Первый снег в России выпадет в ночь на 19 сентября
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru