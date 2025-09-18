НАРУШЕН ЭТИКЕТ



Практически сразу же американский президент продемонстрировал, что он не собирается придерживаться норм этикета. Он несколько раз положил руку на спину британского монарха Карла III, что считается грубым нарушением, так как правителя нельзя трогать без его инициативы. Второй раз Трамп пренебрег правилами во время смотра почетного караула, когда вырвался вперед короля, хотя должен был идти позади, а затем стал разговаривать с одним из гвардейцев.

Еще одно странное решение республиканца заключалось в отказе от королевского постельного белья. Его команда привезла собственный комплект простыней и подушек, на которых будет спать Трамп, сославшись на государственный протокол безопасности, утверждает Daily Mail.



Впрочем, президент США не обратил внимания на такие мелочи и начал свою приветственную речь с подарка. Он преподнес монаршей семье копию меча бывшего американского командующего союзными войсками во время Второй Мировой войны Дуайта Эйзенхауэра, а также роскошную брошь. Об этом сообщает телеканал Sky News.



ПРИЕМ С ПОДВОХОМ

Общение с членами монаршей семьи было включено в официальную часть королевского приема, куда помимо Карла III и его супруги пригласили принца Уэльского Уильяма и его жену принцессу Уэльскую Кейт. Меланья Трамп и королева-консорт Великобритании Камилла выбрали необычные наряды для банкета: они оделись в желтое и синее платья. Король подчеркнул, что этот набор цветов был выбран неслучайно, так как таким образом было решено продемонстрировать поддержку Украине. Его слова передает Sky News.