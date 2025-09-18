Бывшего главу фонда капремонта Подмосковья задержали в аэропорту

Экс-руководителя Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Московской области Валерия Николова задержали по делу о получении взяток, когда фигурант пытался скрыться от следствия. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.

Задержание было произведено в аэропорту, когда Николов пытался вылететь в Турцию. Мужчина купил билет в одну сторону, не бронировал проживание и старался скрыть отъезд, проинструктировав близких соответствующим образом. Сведения о приобретении авиабилета бывшим главой фонда получили в ходе оперативно-розыскных мероприятий, в том числе прослушивания телефонных разговоров.

В ноябре прошлого года столичный Тверской суд арестовал Николова по делу о получении взятки в особо крупном размере. Мужчину и других фигурантов заподозрили в получении денег от посредников и руководства организаций, выполнявших работы по договорам капремонта многоквартирных домов в Подмосковье. Расследование дела уже завершили, Николов больше не является руководителем организации. Он возглавлял фонд с 2018 года, пишет Ura.ru.

