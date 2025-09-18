Пентагон завершил подготовку проекта по системе «Золотой купол»

Пентагон подготовил проект создания системы противоракетной обороны «Золотой купол». Об этом пишет Bloomberg.

По данным агентства, генерал космических сил Майкл Гетлейн, руководящий планами по разработке, завершил подготовку проекта. Ранее Гетлейн обещал предоставить подробности о новинке, в том числе ее стоимости, но теперь Пентагон отказывается раскрывать детали.

Как пишет Bloomberg, сейчас бюджетное управление конгресса США оценивает необходимые расходы на создание системы на более высоком уровне, чем ожидалось. Только на космические перехватчики может потребоваться 542 млрд долларов за 20 лет.

Ранее Пентагон представил проект системы ПРО с четырьмя уровнями защиты, от системы спутников до наземных средств, покрывающих всю континентальную часть США, Аляску и Гавайи, пишет 360.ru.

