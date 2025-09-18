Президента хоккейного ЦСКА внесли в базу «Миротворца»

Президента московского хоккейного клуба ЦСКА Игоря Есмантовича внесли в базу сайта «Миротворец», признанного экстремистским, запрещенного и заблокированного в РФ, свидетельствуют данные украинского ресурса.

На сайте отмечается, что Есмантовича заподозрили в «покушении на суверенитет и территориальную целостность» Украины.

Игорь Есмантович - мастер спорта СССР международного класса, бывший игрок хоккейных «Бурана» и «Крыльев Советов». Он занимает должность президента ЦСКА с 2017 года.

Ранее в базу «Миротворца» попала олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова, пишет 360.ru.

ФОТО: РИА Новости / Алексей Филиппов
