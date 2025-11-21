По данным Евсеенко, средняя стоимость корпоративов на Новый год составляет сегодня от 500 тысяч до 1 миллиона рублей.

«На рынке выбор порядка 400 артистов, их гонорары варьируются от 50 тысяч до 50 миллионов рублей. Сюда входят и кавер-группы, которые на самом деле и популярнее многих артистов, и звучат лучше представителей поп- и рок-сцены. Они тоже не слабо стоят, иногда выше, чем поп-артисты. Новогодние корпоративы стоят в среднем от 500 тысяч до миллиона, но это не касается пула артистов топ-уровня, их всего 10-20. Ценники на корпоративы растут, но, может быть, не так сильно, как инфляция. У большей части артистов не растут финансовые запросы, при этом популярные артисты начинают зарабатывать на мероприятиях, работая без гонорара, а на прибыль (от продажи билетов. - Прим. НСН)», - заключил собеседник НСН.

У Сергея Шнурова 22 ноября состоится концерт а Барвихе, стоимость билетов на который составляет от 55 до 200 тыс. рублей, при этом практически все они раскуплены, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

