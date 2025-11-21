«27 миллионов - не фантастика!»: Кто может помериться гонорарами со Шнуровым
Гонорары за корпоратив от 25 млн рублей могут получать все артисты, собирающие стадионы, при этом средний новогодний ценник составляет миллион рублей, сказал в эфире НСН Артем Евсеенко.
Стоимость корпоратива Сергея Шнурова в 27 млн рублей вполне реальна, столько же могут стоить и ведущие стадионные артисты, заявил в интервью НСН руководитель концертного агентства «Небо Рекордс» Артем Евсеенко.
Ранее СМИ сообщили, что лидер группы «Ленинград» оказался самым дорогим артистом на Новый год. По данным Mash, Шнуров берет за 45-минутное выступление 27 млн рублей, эту сумму осилили три заказчика в декабре. Евсеенко объяснил, почему Шнуру столько платят.
«Гонорары артистов складываются из востребованности, это касается не только Шнурова. Чем больше рекламы вложено в артиста, тем больше гонорар впоследствии. При этом совершенно не важно, ходят на артиста зрители или не ходят. Есть корпоративные артисты, а есть артисты народные. Шнуров - из народных, на него люди ходят, он кассовый артист, у него полные стадионы. Если посмотреть по гастролям, у него везде аншлаг. Тут нет никакой фантастики. А есть артисты, на концерт которых придет 100 человек, но их гонорар несколько миллионов. Тут работает исключительно пиар», - разъяснил эксперт.
Евсеенко также назвал артистов, которые могут сравниться по гонорарам со Шнуровым.
«Недавно я читал, что у Кадышевой корпоратив стоит 25 миллионов. Любой артист, который собирает стадионы, может получать подобные суммы - и Баста, и Полина Гагарина, и «Руки Вверх!». Но это не значит, что они запрашивают столько. У Сергея Шнурова, в отличие от них, очень высокая стоимость среднего билета, в два раза выше, чем у Гагариной, поэтому между ними все равно будет в два раза разница, как ни крути», - отметил он.
По данным Евсеенко, средняя стоимость корпоративов на Новый год составляет сегодня от 500 тысяч до 1 миллиона рублей.
«На рынке выбор порядка 400 артистов, их гонорары варьируются от 50 тысяч до 50 миллионов рублей. Сюда входят и кавер-группы, которые на самом деле и популярнее многих артистов, и звучат лучше представителей поп- и рок-сцены. Они тоже не слабо стоят, иногда выше, чем поп-артисты. Новогодние корпоративы стоят в среднем от 500 тысяч до миллиона, но это не касается пула артистов топ-уровня, их всего 10-20. Ценники на корпоративы растут, но, может быть, не так сильно, как инфляция. У большей части артистов не растут финансовые запросы, при этом популярные артисты начинают зарабатывать на мероприятиях, работая без гонорара, а на прибыль (от продажи билетов. - Прим. НСН)», - заключил собеседник НСН.
У Сергея Шнурова 22 ноября состоится концерт а Барвихе, стоимость билетов на который составляет от 55 до 200 тыс. рублей, при этом практически все они раскуплены, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
