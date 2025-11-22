В Москве задержали подозреваемого в поджоге автомобилей на парковке

Полиция задержала мужчину, который поджег мусорные контейнеры, из-за чего загорелись несколько автомобилей на юго-востоке Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного МВД.

СМИ: В Москве из-за поджога сгорели 7 авто и 2 мотоцикла

Правоохранители уточнили, что им оказался 37-летний уроженец Владимирской области. Поджигателя задержали в Подольске. Мотивы устанавливаются.

Отмечается, что задержанный признал свою вину в содеянном.

Ранее подросток поджег один из залов в кинотеатре столичного торгового центра «Авиапарк», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: Прокуратура Москвы
