Приставы принудительно взыскивают с пародиста Пескова более 13,6 млн рублей
В отношении пародиста Александра Пескова ведется принудительное взыскание долга на сумму более 13,6 миллиона рублей, передает РИА Новости, ссылаясь на судебные документы и данными приставов.
Согласно судебным документам, в январе 2023 года суд постановил взыскать с пародиста долг по займу, предоставленному ему в 2019 году. В ходе разбирательства представитель артиста оспаривал требования, утверждая, что денежные средства фактически не были ему переданы.
Несмотря на поданную пародистом апелляционную жалобу, суд оставил первоначальное решение в силе. Поскольку долг остался непогашенным, в начале апреля 2024 года и в конце июня 2025 года были оформлены два исполнительных листа. В июле 2025 года судебные приставы возбудили в отношении Пескова два исполнительных производства.
Проблемы с взысканием касаются также компании «Театр п/р А. Пескова». По данным приставов, в марте и июле 2023 года не удалось взыскать задолженность из‑за невозможности установить местонахождение должника, а по состоянию на август 2025 года компания имеет налоговую задолженность в размере 13 тысяч рублей.
По данным сервиса «БИР‑Аналитик», в 2023–2024 годах налоговая четырежды приостанавливала операции по счетам компании Александра Пескова из‑за непредставления декларации и решений о взыскании.
Александр Песков — российский пародист и юморист, создатель более 150 пародийных образов (в том числе знаменитой пародии на Аллу Пугачеву). Последний крупный концерт дал в 2022 году к своему 60‑летию.
Ранее стало известно, что судебные приставы в России взыскали с должников более 900 млрд рублей за девять месяцев 2025 года, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
