Полузащитник «Челси» Палмер сломал мизинец, ударившись дома ногой о дверь

Инцидент произошел в среду вечером — как раз в тот момент, когда 23‑летний англичанин готовился вернуться в строй после двухмесячного перерыва из‑за повреждения паха. К сожалению, новая травма вынудит его пропустить три ключевых матча: игру Премьер‑лиги против «Бернли», поединок Лиги чемпионов с «Барселоной» и лондонское дерби с «Арсеналом».

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска подтвердил отсутствие Палмера в ближайших играх.

«Ничего серьезного, но он не вернется в ближайшую неделю», — пояснил наставник команды, попутно отметив, что и сам нередко сталкивается с бытовыми травмами.

