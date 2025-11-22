Росздравнадзор опроверг сообщения о дефиците препаратов для диабетиков

Ранее в Telegram‑канале Baza появилась информация о нехватке этих лекарств в нескольких областях.

В ведомстве представили данные системы маркировки, свидетельствующие о достаточных остатках препаратов: в Пензенской области насчитывается 2252 упаковки «Апидры» и 11142 упаковки «Левемира», в Республике Саха (Якутия) — 666 и 1576 упаковок соответственно, в Красноярском крае — 2501 и 5380 упаковок, а в Новосибирской области — 4832 и 11712 упаковок.

Кроме того, в Росздравнадзоре уточнили, что поставки препаратов идут стабильно: с начала года в гражданский оборот поступило более 923 тысяч упаковок «Апидры», что соответствует среднегодовым показателям, а количество упаковок «Левемира» достигло почти 1,4 миллиона, что даже превышает объемы поставок за весь 2024 год.

Ведомство также подчеркнуло, что непрерывно отслеживает ситуацию с обеспечением населения лекарствами и призвало граждан обращаться на горячую линию Росздравнадзора в случае возникновения любых вопросов по лекарственному обеспечению.

Ранее гендиректор Ассоциации Российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев в пресс-центре НСН заявил, что сегодня в России падает доступность ряда препаратов для пациентов.

