Росздравнадзор опроверг сообщения о дефиците препаратов для диабетиков
Росздравнадзор опроверг сообщения о дефиците инсулиновых препаратов «Апидра» и «Левемир» в российских регионах.
Ранее в Telegram‑канале Baza появилась информация о нехватке этих лекарств в нескольких областях.
В ведомстве представили данные системы маркировки, свидетельствующие о достаточных остатках препаратов: в Пензенской области насчитывается 2252 упаковки «Апидры» и 11142 упаковки «Левемира», в Республике Саха (Якутия) — 666 и 1576 упаковок соответственно, в Красноярском крае — 2501 и 5380 упаковок, а в Новосибирской области — 4832 и 11712 упаковок.
Кроме того, в Росздравнадзоре уточнили, что поставки препаратов идут стабильно: с начала года в гражданский оборот поступило более 923 тысяч упаковок «Апидры», что соответствует среднегодовым показателям, а количество упаковок «Левемира» достигло почти 1,4 миллиона, что даже превышает объемы поставок за весь 2024 год.
Ведомство также подчеркнуло, что непрерывно отслеживает ситуацию с обеспечением населения лекарствами и призвало граждан обращаться на горячую линию Росздравнадзора в случае возникновения любых вопросов по лекарственному обеспечению.
Ранее гендиректор Ассоциации Российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев в пресс-центре НСН заявил, что сегодня в России падает доступность ряда препаратов для пациентов.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Сериал «Дом Дракона» продлили на четвертый сезон
- Организаторы саммита G20 забыли отключить звук на закрытой сессии
- РПЛ: У экс-капитана сборной России Алдонина выявили тяжелое заболевание
- Росздравнадзор опроверг сообщения о дефиците препаратов для диабетиков
- «Дюжина», «Кукрыниксы» и «Данте»: Музыкант Горшенев назвал основные вехи своего творчества
- Звезда «Игры престолов» Гарри Ллойд снимется в фильме о The Beatles
- Полузащитник «Челси» Палмер сломал мизинец, ударившись дома ногой о дверь
- В Москве задержали подозреваемого в поджоге автомобилей на парковке
- Герман-младший раскритиковал идею запретить фильмы ужасов в России
- Apple Music составил список лучших поп-песен 2025 года
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru