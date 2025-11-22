Apple Music составил список лучших поп-песен 2025 года

Второе место заняла композиция «Manchild» Сабрины Карпентер — заглавный сингл с ее пластинки «Man’s Best Friend». Третью строчку заняла канадская исполнительница Тейт МакРей с песней «2 hands». В пятерку лучших также вошли «Yukon» в исполнении Джастина Бибера и «Cry for Me» от The Weeknd.

Среди других заметных участников рейтинга — еще одна песня Леди Гаги («Garden of Eden»), два трека Тейлор Свифт («The Fate of Ophelia» и «Opalite»), композиция Эда Ширана «Azizam», хит кей‑поп‑группы Blackpink «Jump», а также песни «Party 4 U» Charli XCX и «The Giver» Chappell Roan.

Ранее исполнительный директор Zvonko Digital Дмитрий Коннов заявил НСН, что даже с возвращением в Россию крупных зарубежных музыкальных стримингов отечественные платформы оставят за собой существенную долю рынка и подписчиков.

