Герман-младший раскритиковал идею запретить фильмы ужасов в России
Кинорежиссер Алексей Герман‑младший высказался о инициативе лидера партии традиционалистов России «За семью» Андрея Кормухина, который ранее призвал запретить в стране фильмы ужасов.
По мнению Кормухина, такие картины негативно влияют на общество: десакрализуют смерть и создают ложное впечатление, будто убийство может быть допустимым.
В беседе с изданием «Ридус» Герман‑младший усомнился в эффективности подобного запрета. Он указал на то, что в эпоху интернета ограничить доступ к фильмам определенного жанра практически невозможно — зрители всегда смогут найти пиратские копии.
В качестве исторического примера режиссер напомнил о попытках в Советском Союзе запретить длинные прически, джинсы и рок‑музыку. Итог, по его словам, очевиден: СССР распался, а джинсы, рок и длинные волосы сохранились. Таким образом, Герман‑младший выразил сомнение в том, что запрет фильмов ужасов сможет реально работать в современных условиях.
Ранее психолог Наталья Панфилова заявила НСН, что интерес к ужастикам – это нормальное явление в процессе взросления человека, но особо впечатлительным смотреть такое не стоит.
