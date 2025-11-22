Звезда «Игры престолов» Гарри Ллойд снимется в фильме о The Beatles
Британский актер Гарри Ллойд, прославившийся ролью Визериса Таргариена в первом сезоне «Игры престолов», присоединится к актерскому составу биографического четырехсерийного фильма о группе The Beatles, передает издание Variety.
В картине режиссера Сэма Мендеса Ллойд воплотит образ продюсера Джорджа Мартина.
Его партнерами по съемочной площадке станут: Пол Мескал (в роли Пола Маккартни), Харрисон Дикинсон (в роли Джона Леннона), Барри Кеоган (в роли Ринго Старра), Джозеф Куинн (в роли Джорджа Харрисона).
Ранее Сэм Мендес заявил, что все четыре фильма о The Beatles выйдут в апреле 2028 года, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Организаторы саммита G20 забыли отключить звук на закрытой сессии
- РПЛ: У экс-капитана сборной России Алдонина выявили тяжелое заболевание
- Росздравнадзор опроверг сообщения о дефиците препаратов для диабетиков
- «Дюжина», «Кукрыниксы» и «Данте»: Музыкант Горшенев назвал основные вехи своего творчества
- Звезда «Игры престолов» Гарри Ллойд снимется в фильме о The Beatles
- Полузащитник «Челси» Палмер сломал мизинец, ударившись дома ногой о дверь
- В Москве задержали подозреваемого в поджоге автомобилей на парковке
- Герман-младший раскритиковал идею запретить фильмы ужасов в России
- Apple Music составил список лучших поп-песен 2025 года
- Зеленский утвердил состав делегации для переговоров по пунктам плана США
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru