Звезда «Игры престолов» Гарри Ллойд снимется в фильме о The Beatles

В картине режиссера Сэма Мендеса Ллойд воплотит образ продюсера Джорджа Мартина.

Его партнерами по съемочной площадке станут: Пол Мескал (в роли Пола Маккартни), Харрисон Дикинсон (в роли Джона Леннона), Барри Кеоган (в роли Ринго Старра), Джозеф Куинн (в роли Джорджа Харрисона).

Ранее Сэм Мендес заявил, что все четыре фильма о The Beatles выйдут в апреле 2028 года, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

