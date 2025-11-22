СМИ: Спрос на онигири в России вырос на 30%

По данным СМИ, ежемесячно россияне тратят на японские рисовые треугольники с начинкой около 1,5 миллиарда рублей, съедая в сумме порядка 15 миллионов порций.

Интересно, что мода на онигири пришла не из Москвы и не из приграничного Приморья, а с Урала. Именно там в 2021 году начался бум: Екатеринбург на время превратился в местную столицу онигири. Сегодня на Москву приходится лишь 10–15% продаж по стране, тогда как в сегменте готовой еды ее доля обычно приближается к 30%.

Эксперты не исключают, что к 2030 году рынок онигири может расшириться до 26 миллиардов рублей. Однако развитие направления уже сталкивается с рядом сложностей: не хватает квалифицированных поваров, возникают проблемы с поставками импортного оборудования и с логистикой.

Ранее омбудсмен ресторанного бизнеса Москвы, основатель сети «Мясо&Рыба» Сергей Миронов заявил НСН, что посетители стали переходить из ресторанов в заведения фастфуда из желания сэкономить, хотя фастфуд более вреден и проигрывает по качеству ресторанной еде.

